　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

沙琪瑪不到3元！超市量販優惠　「日本好食展」50款新品特價

▲▼家樂福日本好食展。（圖／業者提供）

▲家樂福即日起至4月7日「日本好食展」，集結日本老舖品牌食品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

隨著連假與春季消費需求升溫，各大通路陸續推出檔期優惠。家樂福即日起至4月7日主打「日本好食展」，集結日本老舖品牌與進口零食、調味品等，多達50款新品並祭出特價。美廉社APP「周周超瘋價」主打銅板價下午茶，沙琪瑪平均一個「不到3元」。

▲▼家樂福日本好食展。（圖／業者提供）

▲家樂福「日本好食展」引進50款日本零食、調味等。（圖／業者提供）

★家樂福

家樂福看準許多人在日本旅遊後，心心念念美味食物，幫消費者「就地轉場」，即日起至4月7日推出「日本好食展」，集結超過50項新品，主打「日本老舖」工藝與經典風味，品項橫跨湯底、調味醬、零食、米果、泡麵、酒款等，同步祭出會員「單筆滿599元送30元現金折價券」（最高90元）。

「日本好食展」重點品項如下：

●零食與點心

・井村屋小羊羹（98～105克），原價149元，特價119元。
・日本進口味彩綜合豆果子（360克），原價249元，特價195元。
・伊藤先生夾心餅乾系列（127.2～132克），原價109元，特價69元。
・金必士餅乾／汽水糖／造型軟糖系列，全面95折起；單筆滿88元贈動物造型扇。
・龜田米果／越後名人北海道米果系列，全面95折起。
・Bonchi風味米果（64～80克），售價79元。

●糖果與造型零食

・萬代卡通造型軟糖（馬力歐，37克），售價75元。
・KIKKO優格風味糖（60克），原價65元，特價49元。
・mister donut綜合甜甜圈造型糖（75克），售價99元。
・明治果汁QQ軟糖／Poifull綜合水果軟糖（53～54克），售價46元；任兩件贈行李吊牌。

▲▼家樂福日本好食展。（圖／業者提供）

▲▼家樂福「日本好食展」集結多款老舖品牌。（圖／業者提供）

▲▼家樂福日本好食展。（圖／業者提供）

●即食與飲品

・三寶豚骨風味碗麵（芥菜／長崎什錦，92～97克），原價99元，特價69元。
・YEBISU惠比壽Creative Brew和奏啤酒（350毫升），售價99元。
・樂園梅酒／柚子酒（500毫升），售價169元。
・六日本琴酒櫻花限定版（700毫升），原價1,099元，特價999元。

●鍋物湯底與調味

・博多華味鳥風味湯底（600克），原價149元，特價129元。
・NIBISHI三菱火鍋湯頭（博多水炊雞／長崎豚骨，720毫升），售價99元。
・敘敘苑燒肉醬（鹽味／特製／甘辛，217～240克），原價289元，特價198元。
・NIBISHI三菱醬油系列，全面8折起。
・九鬼芝麻油系列，全面85折起。
・KENKO金胡麻醬／和風沙拉醬（500毫升），原價199元，特價179元。

★美廉社

美廉社持續透過APP推出「周周超瘋價」，鎖定銅板價下午茶需求，推出沙琪瑪與茶飲限時優惠，其中沙琪瑪9入一件25元，平均每個不到3元。

3月26日開賣，採隨買隨取方式，會員每人限購1組，數量有限，售完為止。

●美廉社APP「周周超瘋價」3月26日限定：

・Simple Life沙琪瑪（雞蛋／黑糖，180克，9入），任1件25元，平均單個不到3元。

・VV茶系列（590毫升），任1件15元。

▲▼美廉社優惠。（圖／業者提供）

▲▼美廉社優惠。（圖／業者提供）

▲▼美廉社優惠。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
474 1 9781 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／柯文哲遭判17年　褫奪公權6年
快訊／靠跳舞復健！沈慶京未坐輪椅現身
快訊／應曉薇面帶微笑現身　正妹女兒陪同
快訊／柯文哲來了！　抵達北院聽判
LIVE／柯文哲一審宣判　最新現場曝
陽光男當兵「智力退化剩2歲」　母證實兒離世

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

沙琪瑪不到3元！超市量販優惠　「日本好食展」50款新品特價

7-11愚人節推「翻轉美食」！統一布布、盲盒飯糰、芥末鬆餅開賣

肯德基X多力多滋推出「香菜爆擊蛋撻」　網崩潰：不要玩食物

瑞絲朗女神季開跑！玻尿酸品牌祭限定優惠：買3送1

愛面子不怕荷包君哭泣！享鴨把烤鴨龍蝦七星斑都安排素西

快訊／全聯開出千萬發票！花65元就中大獎　幸運門市曝光

快訊／全家開出2張千萬發票！只花39元就中大獎　幸運門市曝光

嘉義名店靈魂復刻！好市多「葡萄柚茉莉綠」爆紅　葡萄柚比例誠意爆表

快訊／7-11開出3張千萬發票！幸運門市一次看

快訊／萊爾富開出200萬發票！只花35元買紅包袋　幸運門市曝光

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

德國總統罕見開砲！　批川普打伊朗是「災難性錯誤」

Fubon Angels成員亮相！韓籍5女神中文問好圈粉

柯文哲宣判倒數！　求刑28.5年「總統夢碎」？　判超過這數字政治生命終結

李珠珢哭了！親吐原因「太久沒見大家」　中文告白粉絲：我愛你們

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

沙琪瑪不到3元！超市量販優惠　「日本好食展」50款新品特價

7-11愚人節推「翻轉美食」！統一布布、盲盒飯糰、芥末鬆餅開賣

肯德基X多力多滋推出「香菜爆擊蛋撻」　網崩潰：不要玩食物

瑞絲朗女神季開跑！玻尿酸品牌祭限定優惠：買3送1

愛面子不怕荷包君哭泣！享鴨把烤鴨龍蝦七星斑都安排素西

快訊／全聯開出千萬發票！花65元就中大獎　幸運門市曝光

快訊／全家開出2張千萬發票！只花39元就中大獎　幸運門市曝光

嘉義名店靈魂復刻！好市多「葡萄柚茉莉綠」爆紅　葡萄柚比例誠意爆表

快訊／7-11開出3張千萬發票！幸運門市一次看

快訊／萊爾富開出200萬發票！只花35元買紅包袋　幸運門市曝光

柯文哲一審遭判處17年有期徒刑（檢方求刑28年），對這項結果您認為？

美光收購力積電銅鑼廠今揭牌　預計招募千人

夏和熙愛犬病危收醫生通知！「奇蹟康復」樂觀看待：多活一天都是賺到

《快打旋風》比賽爆紅！限40歲以上獎品「血壓計」　報名速額滿

快訊／柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

汽車考照3/31起新增3項目　違規累犯「矯正防制班」同步上路

李四川稱國影2期沒進展　綠委酸：拿錯誤時序「膨風講古」愈講愈漏氣

訪問／AI戰勝韓星！　大咖美聲歌手爽快認：比唱歌實力，我會輸

高鐵迎接N700ST新世代列車　燕巢總機廠擴建今動工

快訊／靠跳舞復健！沈慶京未坐輪椅現身　到庭聽京華城案一審判決

消費熱門新聞

快訊／全聯開出千萬發票！幸運門市曝光

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市曝光

快訊／7-11開出3張千萬發票！幸運門市一次看

超商連續5天「買1送1」　咖啡限1天「10元多1杯」

美式賣場必買「洗衣神陣容」升級

3大超商周六晚間「全台同步關燈」

7-11愚人節推「翻轉美食」！統一布布、盲盒飯糰、芥末鬆餅開賣

肯德基X多力多滋推出「香菜爆擊蛋撻」　網崩潰：不要玩食物

快訊／萊爾富開出200萬發票！幸運門市曝光

享鴨把烤鴨龍蝦七星斑都安排素西

7-11、全家美式拿鐵「買1送1」！超商新一波咖啡優惠來了

肯德基「霸霸霸咔啦雞腿堡」只賣2周　漢堡王3款套餐139元起

好市多「葡萄柚茉莉綠」爆紅　葡萄柚比例誠意爆表

拿坡里「烤雞買6送3」下殺39折　肯德基蛋撻買1送1

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

《星光2》戴安娜「承認已切乳」半變性

前美食節目主持人上廁所一半猝死

快訊／震撼彈！土樹三鶯初選　5連霸議員不敵政二代、美女參選人出線

許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪

汶萊王子妃產後神采奕奕

實況主年收千萬「竟住在社會住宅」嗆：不爽去檢舉

清明沖4生肖　「13大禁忌」恐衰整年

「酒店界灰姑娘」持毒被捕！　最重恐判死刑

柯文哲京華城案將宣判　檢認定「4大罪狀」一次看

郭正亮直播中突「顏面神經失調」

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

揭去年馬英九就「怪怪的」　王炳忠憶3狀況：不像曾見過的他

清明前「雨最大」時間曝　4天連假一次看

「隱形胃殺手」50%台人中鏢！醫示警恐釀癌：4類人快檢查

更多

最夯影音

更多
A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！
李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面