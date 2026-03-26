沙琪瑪不到3元！超市量販優惠　「日本好食展」50款新品特價

▲家樂福即日起至4月7日「日本好食展」，集結日本老舖品牌食品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

隨著連假與春季消費需求升溫，各大通路陸續推出檔期優惠。家樂福即日起至4月7日主打「日本好食展」，集結日本老舖品牌與進口零食、調味品等，多達50款新品並祭出特價。美廉社APP「周周超瘋價」主打銅板價下午茶，沙琪瑪平均一個「不到3元」。

▲家樂福「日本好食展」引進50款日本零食、調味等。（圖／業者提供）

★家樂福

家樂福看準許多人在日本旅遊後，心心念念美味食物，幫消費者「就地轉場」，即日起至4月7日推出「日本好食展」，集結超過50項新品，主打「日本老舖」工藝與經典風味，品項橫跨湯底、調味醬、零食、米果、泡麵、酒款等，同步祭出會員「單筆滿599元送30元現金折價券」（最高90元）。

「日本好食展」重點品項如下：

●零食與點心

・井村屋小羊羹（98～105克），原價149元，特價119元。

・日本進口味彩綜合豆果子（360克），原價249元，特價195元。

・伊藤先生夾心餅乾系列（127.2～132克），原價109元，特價69元。

・金必士餅乾／汽水糖／造型軟糖系列，全面95折起；單筆滿88元贈動物造型扇。

・龜田米果／越後名人北海道米果系列，全面95折起。

・Bonchi風味米果（64～80克），售價79元。

●糖果與造型零食

・萬代卡通造型軟糖（馬力歐，37克），售價75元。

・KIKKO優格風味糖（60克），原價65元，特價49元。

・mister donut綜合甜甜圈造型糖（75克），售價99元。

・明治果汁QQ軟糖／Poifull綜合水果軟糖（53～54克），售價46元；任兩件贈行李吊牌。

▲▼家樂福「日本好食展」集結多款老舖品牌。（圖／業者提供）

●即食與飲品

・三寶豚骨風味碗麵（芥菜／長崎什錦，92～97克），原價99元，特價69元。

・YEBISU惠比壽Creative Brew和奏啤酒（350毫升），售價99元。

・樂園梅酒／柚子酒（500毫升），售價169元。

・六日本琴酒櫻花限定版（700毫升），原價1,099元，特價999元。

●鍋物湯底與調味

・博多華味鳥風味湯底（600克），原價149元，特價129元。

・NIBISHI三菱火鍋湯頭（博多水炊雞／長崎豚骨，720毫升），售價99元。

・敘敘苑燒肉醬（鹽味／特製／甘辛，217～240克），原價289元，特價198元。

・NIBISHI三菱醬油系列，全面8折起。

・九鬼芝麻油系列，全面85折起。

・KENKO金胡麻醬／和風沙拉醬（500毫升），原價199元，特價179元。

★美廉社

美廉社持續透過APP推出「周周超瘋價」，鎖定銅板價下午茶需求，推出沙琪瑪與茶飲限時優惠，其中沙琪瑪9入一件25元，平均每個不到3元。

3月26日開賣，採隨買隨取方式，會員每人限購1組，數量有限，售完為止。

●美廉社APP「周周超瘋價」3月26日限定：

・Simple Life沙琪瑪（雞蛋／黑糖，180克，9入），任1件25元，平均單個不到3元。

・VV茶系列（590毫升），任1件15元。

▲▼美廉社優惠。（圖／業者提供）