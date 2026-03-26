全球不到3千隻！瀕危東方白鸛寶寶探頭畫面曝　濁水溪電塔築巢

記者游瓊華、郭玗潔／雲林報導

被國際自然保育聯盟列為瀕危等級的東方白鸛，去年12月飛抵雲林濁水溪一處河床，並在高壓電塔上築巢繁殖、產蛋孵化，消息曝光後吸引鳥友與生態專家前往觀察，這也是國內被公開東方白鸛鳥巢野外自然繁殖成功首例，被視為台灣保育的重要里程碑。拍鳥俱樂部蘇佳霖老師在遠處以不打擾的方式記錄這段過程1個多月，罕見拍到東方白鸛幼鳥從窩中探出頭的可愛畫面，還有親鳥與幼鳥反芻餵食的溫馨景象，開心表示「看到時真的很感動」。

▲東方白鸛幼鳥探頭，和親鳥一家和樂。（圖／拍鳥俱樂部蘇佳霖老師提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

拍鳥俱樂部蘇佳霖老師將照片分享在臉書，指出他從2月8日開始記錄東方白鸛築巢孵蛋，到3月8日發現親鳥在巢中反芻餵食，這段時間他一直是從堤防遠遠的拍攝關注，經過耐心等待，終於在3月21日，看到第一隻幼鳥的頭跟小小的嘴喙，他說「看到時真的很感動」，而隨著幼鳥慢慢長大，親鳥一起待在巢裡的時間似乎變多了，甚至拍到兩隻親鳥、幼鳥同框互動的畫面，非常溫馨。

福爾摩沙野鳥保育協會祕書長黃蜀婷指出，東方白鸛名列自然保護聯盟（IUCN）紅皮書「瀕危」等級，也是台灣保育類名錄中，列為瀕臨絕種的I級保育類野生動物，全球東方白鸛剩不到3000隻，雲林濁水溪出海口近年都有記錄到其身影。