盼不到奇蹟！陽光男當兵被霸凌「智力退化剩2歲」　母證實兒離世

▲個性原本外向的黃男當兵時遭霸凌，竟然被診斷出大腦萎縮，智力退化到2歲，近日傳出離世消息。（資料照／家屬提供）

記者許權毅／台中報導

台中市一名24歲黃男在當兵後，突然出現「大腦萎縮」病狀，智力退化成2歲，生活無法自理。黃母控訴兒子是在軍營裡受到7人霸凌，壓力過大導致，但檢方最終因罪證不足予以不起訴。然而，黃男已於22日離世，黃母悲痛說，盼望不到奇蹟，兒子退化速度太快了，希望社會能更注重霸凌議題。

2024年黃母接受訪問指出，兒子黃男原本很外向、愛打籃球，2023年8月入伍，在嘉義中坑營區新訓，一切都還很正常，直到9月、10月下部隊到谷關特戰，就慢慢變得不正常，但又不願跟媽媽透露真實情況，只曾說「被同儕打手背」。

黃男狀況一直變差，被家人帶去看身心科，黃男哥哥直接視訊質問營區班長，詢問是否有霸凌的情況？該班長說沒有，且詢問黃男也沒都僅說「沒事」。

▲黃男已經無法自理生活，平常全靠媽媽照料，無奈仍因退化過快而離世。（圖／記者許權毅攝）



甚至經由黃母申訴，由憲兵隊介入調查。軍方才說，黃男曾經在軍車上失禁過2次，軍方發覺兒子有問題，卻沒有通知親屬，僅說要黃男去看醫生。甚至黃男疑似被迫一口氣抽4、5根菸、潑水、被迫儲值金錢等情況，軍方稱雖然「有耳聞」，但是卻草草了事，孩子根本就無法面對軍中壓力，去年12月被退訓。

黃母當時說，兒子過往沒有精神方面疾病，卻在「最敏感」的當兵階段發病，加上兒子曾透露被打頭、霸凌，合理懷疑有關聯。但當時軍方回應，疑遭單位某士官不當對待而造成身體損傷，主動函送偵辦，台中地檢署偵結不起訴處分。

隨著時間推移，黃男狀況仍沒有好轉，22日晚間不幸離世。黃母說，兒子退化速度太快了，盼不到奇蹟出現，誠心感謝這段期間幫助過兒子的醫護、親朋好友、社會大眾、愛心團體以及日照中心的照顧。黃母強調，希望大家都能身體健康，但希望我們也能更加注重霸凌這個議題。