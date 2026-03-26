孟加拉巴士墜河18死！「失控衝出渡輪」整輛沉沒　奪命畫面曝

▲ 客運巴士失控墜河。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

孟加拉中部拉傑巴里地區（Rajbari）26日發生嚴重交通事故，一輛載有約50名乘客的客運巴士在道拉迪亞（Daulatdia ）渡輪碼頭準備登上渡輪時失控，直接墜入帕德瑪河（Padma River），造成至少18人罹難。

6小時搜救打撈18具遺體 2童10女喪命

綜合《華盛頓郵報》等外媒，據孟加拉消防局通報，救難人員歷經6小時搜救，在當地民眾協助下陸續從河中打撈出18具遺體，其中包括2名兒童及10名女性。事發地點水深超過80英尺，加上降雨影響，使得救援行動困難重重，消防單位出動救援船才成功將整輛巴士從河底拖出。

巴士快速衝出渡輪墜河 僅5至7人逃生

At least 18 bodies have been recovered after a passenger bus carrying around 50 people plunged into Bangladesh’s Padma River on Wednesday while boarding a ferry https://t.co/cFjXVZpAu7 pic.twitter.com/6KSXL7Ue0V — Anadolu English (@anadoluagency) March 26, 2026

事發畫面可見，這輛巴士快速衝出渡輪船面，車頭向下墜入河中，附近民眾見狀紛紛驚呼，卻只能眼睜睜看著整輛巴士側翻後完全被水淹沒，還可看見幾名乘客浮出水面。消防部門引述居民及生還者說法指出，車體沉沒前約有5至7名乘客成功逃生。

這輛客運從拉傑巴里出發、原定前往首都達卡，而這天正值穆斯林開齋節7天假期結束，許多民眾正準備返回達卡工作。目前救難人員仍持續在現場進行搜救作業，但官方尚未確認巴士上確切人數及失蹤人數。當地媒體報導稱，車上至少有50人。

孟加拉近期交通事故頻傳，22日東南部科米拉地區才發生巴士與火車相撞事故，造成12人死亡、26人受傷。