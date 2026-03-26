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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國防部曝「遇到發價書危機了」　軍購條例卻近8成無共識交付協商

▲立法院外交國防委員會26日繼續審查軍購條例，國防部長顧立雄出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院外交國防委員會26日繼續審查軍購條例，國防部長顧立雄出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院今（26日）將軍購條例近8成條文送交朝野協商處理，涉及深水區的預算金額上限、採購項目、監管機制等都無共識，恐牽涉到日前先行授權的4項發價書首款支付問題。國防部戰規司長黃文啓中將表示，「我們現在已經遇到發價書危機了」，他昨晚聯絡美國安和局長，對方態度是很難給我方彈性，但國防部還有4天可以爭取，如果美方不同意延後支付首期款時間，像是海馬士，議約時間就會錯過這一批，下一批可能就會等到年底前。

立法院外交國防委員會與財政委員會23、25、26日召開聯席會，併案審查行政院1.25兆版（7條條文）、國民黨團3800億+N版（9條條文）、民眾黨團4000億版（8條條文）的軍購特別條例。今繼續逐條審查，最後朝野僅對2條條文及1項附帶決議達成共識，其餘條文及1項附帶決議保留送交朝野協商。以國民黨條文數量計算，有近8成都沒有共識。

▲民進黨立委沈伯洋出席審查軍購條例。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委沈伯洋出席審查軍購條例。（圖／記者湯興漢攝）

就通過部分，僅是確定條例主管機關為國防部，以及規定國防部辦理時應依《政府採購法》及其他國防法令，並依防衛作戰、戰力需求、風險控管等10個事項提詳實規劃，涉及重大決策等應分別擬具可行性評估、整體規劃及替代方案的成本效益，提報行政院核定。

附帶決議方面，是規範政府應與美方討論各案執行狀況並向立法院報告，避免軍購延宕影響國家防衛能量或因延遲交付導致武器裝備已過時不敷需求。涉及深水區的預算金額上限、採購項目、監管機制等，國民黨立委認為需要再與黨內及朝野討論，所以待協商再行處理。

只是今逐條審查期間，黃文啓表示，「我們現在已經遇到發價書危機了」，執行面上若拿到發價書才做，對國防部來說真的很難做，他昨晚聯絡美國安和局長，對方態度是很難給我方（付款）彈性，但國防部還有4天可以爭取。

▲藍委徐巧芯、陳永康出席審查軍購條例。（圖／記者湯興漢攝）

▲藍委徐巧芯、陳永康出席審查軍購條例；顧立雄右旁為黃文啓。（圖／記者湯興漢攝）

黃文啓說，如果以知會國會作為界線，還有（審議預算）彈性，但每件事情如果都是等發價書來了，像是海馬士這案，如果美方不同意延後支付首期款時間，議約時間就會錯過這一批，下一批可能就會等到年底前，這是國防部在執行上遇到的問題。

顧立雄指出，國防部提出預算計畫後，經過行政院核定再送案進立法院，這時候算已經知會國會，就會列入公開預算，這時候立法院可以很仔細審議，但變成拿到發價書後就授權同意，等於前面預算案沒在審，也根本來不及審議，因為一收到發價書就涉及簽署、支付首期款等問題，「大家就會很趕」，反而喪失計畫預算的概念，對他來說反而是弱化立法院的監督。

不過，國民黨立委馬文君說，國防部講預算可流用，現在居然用不上，以第一期款來講說不通。美國對我方交貨期程延宕這麼多項目，且關注該案會怎麼通過，不會不知道目前進度，所以國防部應就此部分有充分條件去談，如果連對付款都沒有能力處理，後續怎麼管控其他武裝備來源，不要把這理由拿來檯面上講。

黃文啓則說，這是新增案，錢也不可能從國防部其他錢挪用，因為這是還沒經立法院審議通過的案子，所以不會有預算在立法院不同意授權下挪其他錢給其他案子。他也要補充延宕很大一部分不是產製問題，是議約問題，因為美方不可能立刻簽發價書就去議約，這是國防部面對的現實狀況，所謂原核定的計畫會隨議約完成後做第一次修訂。

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