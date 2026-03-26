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森林遊樂區兒童連假「12歲以下免費入園」　可賞螢、搭台車

▲烏來雲頂溫泉行館,TONYX咖啡廳,烏來瀑布,烏來台車,烏來旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲林保署表示，清明與兒童節連假期間，12歲以下可免費進入14處國家森林遊樂區。（圖／記者彭懷玉攝）

記者許敏溶／台北報導

下周就是清明與兒童節連續假期，農業部林保署宣布4月3日至6日推出期間限定親子專屬優惠，12歲以下兒童可免費進入拉拉山等14處國家森林遊樂區，並可免費搭乘烏來台車，建議家長帶著孩子走進森林進行自然體驗。

4月3日至6日是為期四天的清明節與兒童節連續假期，林業及自然保育署今天宣布，12歲以下兒童可免費進入內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源、太平山（僅開放至鳩之澤）等14處國家森林遊樂區。

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林保署表示，每一座森林遊樂區都有獨特的自然風貌，就像每個孩子都有不同的個性與興趣，今年兒童節，不妨帶著孩子走進森林，透過趣味「森林屬性」探索，找到最契合的自然體驗。另提醒12歲以下兒童搭乘烏來台車須由成年人陪同。

林保署舉例，喜歡觀察自然、對森林植物與四季變化充滿好奇的孩子，可以前往拉拉山、大雪山、阿里山與奧萬大國家森林遊樂區，上述遊樂區擁有豐富森林生態與壯闊林相，在仰望參天巨木、漫步林間步道，可以感受森林累積數百年生命力；而奧萬大國家森林遊樂區在4至5月更迎來螢火蟲，夜間點點螢光與星空交織，展現森林日夜不同的迷人風貌。

若喜歡陽光、海風與熱帶風情的孩子，林保署建議，可造訪墾丁或知本國家森林遊樂區，探索高位珊瑚礁地形與熱帶森林景觀，體驗截然不同的南國自然風貌。喜歡聽故事、探索歷史文化的孩子，則可以走訪東眼山或池南國家森林遊樂區。

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