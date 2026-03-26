韓教授承認是變態！課堂「親撫手背」聊色　性騷女友人遭日警逮捕

▲南韓變態教授涉嫌透過多次言語和肢體接觸性騷擾學生。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓東國大學日本學系44歲教授捲入性騷擾爭議，今年1月在日本因涉嫌強制猥褻遭警方逮捕，返韓後不僅仍持續授課，還被多名學生指控長期以來對學生進行言語與肢體性騷擾，包括親吻手背、觸碰肩頸與頭髮，甚至在課堂發表露骨言論，引發校內強烈反彈。校方目前已啟動調查，並考慮將其排除授課。

根據韓媒《News1》，東國大學人權中心已於今（26）日正式受理對該名教授的檢舉，將展開調查。雖然案件由一名代表人提出，但內容涵蓋多名受害學生的證詞，顯然事件並非個案。日本學系學生會與學生則於23日透過張貼大字報公開事件，指控該教授長期利用職權對學生進行不當行為。

學生指稱，該教授在課堂經常發表涉及性暗示與性騷擾的言論，例如「交男朋友要注意，要找會在床上幫你按摩的男人」、「之前交過一個戴牙套的女友，用舌頭去碰很有趣，我是變態才會這樣」，甚至還曾對女學生的人體藝術照表示，「會放大來看，很感謝」。

此外，他也曾詢問女學生，「如果男友在床上玩角色扮演會怎樣」，言語內容引發聽者強烈不適。

除了言語騷擾外，學生也指控該教授多次進行未經同意的身體接觸，包括主動要求握手後撫摸手背、親吻手背，以及觸碰學生頸部與頭髮等敏感部位。另有說法指出，他曾以「對我有幫助的人不用擔心成績」暗示交換條件，甚至要求學生幫忙照顧孩子。

根據日媒《山陽新聞》，該名教授今年1月在日本岡山縣岡山市一處住宿設施內，便涉嫌趁深夜向一名認識的20多歲女性進行非自願身體接觸，遭日本警方以強制猥褻罪嫌逮捕。不過，日本岡山地檢署已於2月底對其作出不起訴處分。儘管如此，學生認為校方不應以此為由忽視其在校內的行為問題。

學生在大字報指出，過去因擔心遭報復，加上學系內部結構使受害者難以發聲，才長期隱忍未公開，如今決定集體揭露，並要求校方立即將該教授停課、與學生隔離，並採取實質懲處措施。

目前該名教授本學期仍負責3門專業課程，相關爭議曝光後仍持續授課。校方表示，已掌握情況並進行事實查證，並強調，「因事件重大，正審慎處理」。人權中心與系上教授也已向校方建議，應儘速將其排除於教學現場之外。