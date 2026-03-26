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關燈20小時挺地球　Global Mall屏東市推3大綠行動

▲Global Mall屏東市響應「地球一小時」延長關燈20小時。（圖／Global Mall屏東市提供）

▲Global Mall屏東市響應「地球一小時」延長關燈20小時。（圖／Global Mall屏東市提供）

記者陳崑福／屏東報導

響應全球環保行動「Earth Hour 地球一小時」，Global Mall 屏東市不僅延長關燈達20小時，更推出抽永續繪本、綠色消費優惠等多項活動，並結合二手紙袋、綠食餐飲與永續教育，從日常生活推動低碳理念，號召民眾一起實踐愛地球行動。

▲Global Mall屏東市響應「地球一小時」延長關燈20小時。（圖／Global Mall屏東市提供）

▲Global Mall屏東市響應「地球一小時」延長關燈20小時。（圖／Global Mall屏東市提供）

全球最大環保盛事「Earth Hour 地球一小時」將於3月28日登場，Global Mall 屏東市持續多年響應，今年更擴大辦理，規劃自當日晚間8時30分起至隔日下午4時30分，關閉館內不影響動線的照明設備，包括招牌燈、外牆燈及裝飾燈等，延長關燈時間達20小時，以實際行動落實節能減碳。

除關燈節能外，Global Mall屏東市今年同步於官方粉絲專頁推出「共同響應生活減碳行動」抽獎活動，邀請民眾上傳日常減碳行動照片，如隨手關燈、自備環保餐具或搭乘大眾運輸等，並留言指定關鍵字，即有機會抽中「永續小學堂」系列繪本《葉精靈的奇幻旅程》，每店將抽出6名幸運得主，鼓勵全民從生活中實踐環保。

此外，Global Mall亦透過多元面向推動永續理念，自3月21日至28日將品牌LOGO轉為綠色，傳遞綠色生活意識，並持續深化三大永續行動。包括每月17日舉辦的「二手紙袋共享袋著走」，民眾攜帶3個紙袋即可兌換購物金，2025年全台已回收逾8,000個提袋，成功打造可量化、可複製的循環經濟模式。

在餐飲方面，推動「綠食飯桌Green Food」計畫，目前已有11家餐飲品牌響應，透過不使用一次性餐具、採用在地食材、推行惜食餐點及強化員工教育等措施，打造低碳消費環境。同時也積極推展「永續小學堂」，規劃6冊環保主題繪本，並開放民眾免費借閱，去年更進入校園推廣，累計逾1,700名學生受惠，讓永續教育向下扎根。

線上平台環球Online亦同步推出3月28日限時活動，凡購買「綠色生活專區」指定商品，即可獲贈100元抵用券，商品涵蓋綠色家居、永續時尚、有機食品等多元類別，鼓勵消費者在日常消費中實踐綠色選擇。

Global Mall屏東市表示，環保不應只停留在「一小時」，而應融入日常生活的每一個選擇，期盼透過多元活動，凝聚民眾力量，共同為地球永續盡一份心力。

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關鍵字：

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