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徐春鶯涉《反滲透法》遭起訴　民進黨團：這種咖也找去當不分區？

▲▼民進黨立法院黨團26日召開輿情回應記者會，立委莊瑞雄、沈伯洋、范雲、吳沛憶出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團召開輿情回應記者會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

曾任民眾黨新住民委員會主委、曾擬列入不分區立委名單的中配徐春鶯，涉嫌長期配合中共官方，在台蒐集政黨內部情報、介入選舉，並多次向「祖國和平統一促進委員會」副主任孫憲報告民眾黨動向，遭新北地檢署依《反滲透法》等罪起訴。民進黨團幹事長莊瑞雄今（26日）表示，「這種咖民眾黨你也去把她找來當不分區」？民眾黨在找人時，怎麼不好好問一問？包括立法院現在產生雙重國籍爭議，任何政黨都不會發生，發生只有一種處理方法，斷尾求生，結果民眾黨卻繼續將風險放在立法院。

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長沈伯洋、副書記長吳沛憶今（26日）召開輿情回應記者會。針對徐春鶯案，媒體詢問，怎麼看白委陳昭姿說，共諜在國安會和總統府，民眾黨沒有辦法提供機密資料。

莊瑞雄回應，「負責任的政黨不會這樣講話啦」，涉及司法案件其實只要講「尊重司法，勿枉勿縱」就好，拖拖拉拉東扯西扯沒有意義，《反滲透法》目的只有一個，強化台灣民主防衛機制。

莊瑞雄指出，從起訴書內容看，「這種咖民眾黨你也去把她找來當不分區」？徐春鶯接受滲透勢力中國指揮，從事這些活動、資助，甚至涉及洗錢、偽造文書等，民眾黨在找人時，怎麼不好好問一問這個人到底適不適合？包括現在在立法院產生爭議，涉及雙重國籍等，在任何政黨都不會發生，發生了只有一個處理方法，就是斷尾求生，結果他們不是，把風險還放在立法院。

莊瑞雄說，假設你創立一個政黨，且努力到已經有能力在台灣推出這麼多不分區的席次，「你會說你提名的人，你沒有跟他接觸過，我不認識他，我是路邊去找來的？這個荒唐」。

▲▼民進黨立法院黨團26日召開輿情回應記者會，立委莊瑞雄、沈伯洋、范雲、吳沛憶出席。（圖／記者湯興漢攝）

范雲表示，根據台灣新北地方檢察署新聞稿，徐春鶯違反《反滲透法》，接受統戰單位滲透，影響台灣的總統選舉。新聞稿中還提到，她以動員中配的能力為籌碼，向國內政黨索要不分區立委的席次，也就是民眾黨。

范雲指出，這是一個非常嚴肅的國家安全問題，過去民進黨質疑李貞秀，就是因為她違反國籍的單一忠誠義務，這是立委資格問題。從徐春鶯的案子，也看到她的國家忠誠度的風險飆高。

范雲強調，大眾關心的不是只有徐春鶯，這個案件讓法律來解決。重點是，到底這個以動員中配接受中共統戰部換取不分區席次的下一席是是不是李貞秀？請民眾黨不要再逃避問題，請告訴大家，李貞秀是不是下一席？

沈伯洋則說，柯文哲第一次選舉時，各方人馬來幫忙，確實有很多優秀年輕人透過海選進來，所以用海選當理由，誣蔑很多當時有政治熱情、真的因為這樣的制度而走出來的年輕人。

▲▼民進黨立法院黨團26日召開輿情回應記者會，立委莊瑞雄、沈伯洋、范雲、吳沛憶出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨立法院黨團26日召開輿情回應記者會，立委莊瑞雄、沈伯洋、范雲、吳沛憶出席。（圖／記者湯興漢攝）

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