　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

realme 16系列閃電推出　1.7萬擁 2 億畫素全焦挑戰同級最強人像機

記者蘇晟彥／台北報導

realme 26舉辦新品發表會，宣布正式推出 realme 16 系列，帶來主打 2 億畫素全焦段的人像大師 realme 16 Pro，以及 Y2K 風格、業界唯一自帶補光自拍鏡的 realme 16 5G ，兩機都將提供12G+256GB容量，但目前台灣僅上市realme 16 Pro，售價為16,990元，realme 16上市計畫預計將在日後公開。

▼realme 16系列目前僅會上市  realme 16 Pro，16上市計劃日後公開。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ realme16,realme,手機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

realme 推出全新影像系統 LumaColor 、大師影調模式、全新 AI 玩法，樹立影像新標準
realme 持續深耕影像，致力於打造業界領先的影像軟體調校系統，攜手德國 TÜV 萊茵成立 LumaColor IMAGE 實驗室，模擬咖啡廳、昏暗餐廳與潮流混光空間等多種真實光源環境，經大量測試與調校後推出全新 LumaColor 影像系統，並於 realme 16 系列上首發搭載，可精準呈現自然膚色及具氛圍感的多層次光影表現，帶來在同級之中頂尖的人像拍攝體驗。

在規格部分，realme 16 Pro採用聯發科天璣 7300 Max 處理器、螢幕尺寸6.78吋（解析度：FHD+ 1272*2772 AMOLED）、機身尺寸162.60×77.60×7.75 mm、7000 mAh泰坦電池；相機規格則為兩顆後置鏡頭、一顆前置鏡頭，分別是2億畫素 LumaColor 旗艦鏡頭 ( F1.8 光圈 ) 、800萬畫素超廣角鏡頭 ( F2.2 光圈 )及5000萬畫素 AI 自拍鏡頭 ( F2.4 光圈 )。

▼realme 16 Pro。

▲▼ realme16,realme,手機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼realme 16。

▲▼ realme16,realme,手機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

外型設計部分，realme 16 Pro 以「都市曠野」為靈感，帶來象徵蘭花寧靜優雅的「純粹紫」，以及宛如鵝卵石溫潤質樸感的「極簡灰」，背蓋採用親膚的絲絨霧面材質，提升耐用度、抗污與抗變色力，搭配精品級磨砂工藝設計的金屬鏡頭模組，完美融合自然界的原始質感與現代科技工藝。同時，機身通過 IP69K、IP69、IP68 及 IP66 等級認證，具備專業級防水防塵能力，無論日常使用或在較為嚴苛的環境中拍攝，都能提供全方位的堅實防禦。

此外，為強化創作自由度，realme 也推出全新「大師影調模式」，內建鮮活、復古、清新、霓虹及明艷等 21 款獨特影調，同時提供客製化參數調整，讓用戶決定自己的調調。同步升級的 AI 圖像助理，加入 5 款 AI 影像新玩法，透過「AI 鮮活光影」可營造棚拍級打光效果；「AI 風格濾鏡」一鍵就能生成模特兒寫真、Q 版拍立得或 3D Emoji 等熱門社群造型；當人像光線不足時，開啟「AI 人像補光」，系統會辨識環境與人物光線，自然提亮，讓人像更明亮清晰；想增添照片趣味，可多選照片使用「超出邊框」，一鍵讓主體跳出畫面框架，營造更有畫面張力的立體效果；短影音創作盛行，「AI 一鍵成片」助攻創作效率，選取照片或影片，搭配高達 18 款的內建模板，即可快速生成高品質短片，省去繁瑣剪輯、輕鬆滿足即拍即享的社群創作需求。

realme 16 Pro 於即日起正式開賣
realme 16 Pro「純粹紫」、「極簡灰」配備 12GB+256GB 大容量組合，建議售價 NT$16,990，於今日正式開賣。販售通路涵蓋全台 realme 專賣店、realme 官方網路商店、蝦皮官方旗艦店、momo 購物網、PChome 24h 購物、神腦生活線上等平台，以及全台各大電信通路陸續開賣。realme 16 5G 提供「月霜白」與「霧隱黑」兩種選擇，同樣搭配 12GB+256GB 容量組合，開賣時間及售價將於日後公佈。

▲▼ realme16,realme,手機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
474 1 9781 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／應曉薇再加保3千萬！　女兒庭外淚崩狂打電話籌錢
「柯文哲貪污罪成立全因210萬政治獻金」　翟本喬：二審一定被
柯文哲遭重判17年　民眾黨廉政規範藏玄機免受黨紀處分
主導封鎖荷莫茲！　以色列官員：空襲擊斃伊朗革命衛隊海軍司令
「主事者」幾近司法追殺　凌濤：藍白2026、2028沒有不合
痛批「法官勾連不存在的前金後謝」　黃光芹挺柯文哲：判決太牽強
柯文哲判17年法界認「中間偏輕」　藍白合不會有「兩個太陽」
LIVE／京華城等4案遭重判17年　柯文哲召開記者會說明
1年前喊柯文哲66歲「運勢空亡」衰17年！命理師神預言

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

亞太SIM卡3月底終止服務　遠傳籲：請儘速更換

realme 16系列閃電推出　1.7萬擁 2 億畫素全焦挑戰同級最強人像機

AI助理、追星神器無縫轉換！ Galaxy S26 Ultra 3大神級亮點一次看

蘋果傳出正測試AI別針配件　iPhone將有隨身「眼睛與耳朵」

iOS 26.4正式登場！AI播放清單、打字不再卡卡　更新亮點一次看

想收回LINE手滑誤刪不用慌！補救方法曝光

LINE想回收訊息卻「誤點刪除」超尷尬　官方有解

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

德國總統罕見開砲！　批川普打伊朗是「災難性錯誤」

借鏡六本木！高雄之翼重塑站前天際線 幸福川首排「皇逸居」靜享核心生活圈

柯文哲宣判倒數！　求刑28.5年「總統夢碎」？　判超過這數字政治生命終結

Fubon Angels成員亮相！韓籍5女神中文問好圈粉

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

亞太SIM卡3月底終止服務　遠傳籲：請儘速更換

realme 16系列閃電推出　1.7萬擁 2 億畫素全焦挑戰同級最強人像機

AI助理、追星神器無縫轉換！ Galaxy S26 Ultra 3大神級亮點一次看

蘋果傳出正測試AI別針配件　iPhone將有隨身「眼睛與耳朵」

iOS 26.4正式登場！AI播放清單、打字不再卡卡　更新亮點一次看

想收回LINE手滑誤刪不用慌！補救方法曝光

LINE想回收訊息卻「誤點刪除」超尷尬　官方有解

事務所早認定「柯文哲不會無罪」　巴毛律師：刑期比我想的還要輕

變賣人生換現金？全球湧現「AI數據採礦」通訊隱私都成商品！

公平會審查Grab收購案　股權結構成關鍵觀察指標

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

全文／柯文哲判刑17年　台北地院2萬字新聞稿一次看

灰狼延長賽13分逆轉寫80年神蹟！杜蘭特30分淪空響、賽後攬責說輸球怪他

快訊／應曉薇判15年半再加保3千萬！女兒庭外淚崩狂打電話籌錢

徐春鶯幫中共官員入境台灣　陸委會將檢討審核流程

「柯判15年以上送一半藏書」祭品文　台師大教授：說到做到

郭書瑤「低胸包不住上圍」由上往下拍！　超兇事業線全看光

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

3C家電熱門新聞

Galaxy S26 Ultra 3大神級亮點

iOS 26.4正式登場　更新亮點一次看

蘋果傳出正測試「AI別針」配件

LINE想回收訊息卻「誤點刪除」超尷尬　官方有解

手機別充到100％？她開啟1設定「電池撐超久」官方也認證

亞太SIM卡3月底終止服務

realme 16系列閃電推出

絕版「電競神機」二手機價格狂飆

LINE收回訊息誤刪補救方法曝光

三星手機可以AirDrop了！韓、美搶先上線

Apple Business登場

LINE訂閱制本週有望上線

全台掀皮克敏熱潮　網：爸媽也出門散步

小宅必備救星！LG WashCombo AI熱泵滾筒洗衣機釋放空間　AI洗衣+熱泵乾衣 護衣又省電、一機到底實現家務減法

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／柯文哲遭「判刑17年」！　褫奪公權6年

《星光2》戴安娜「承認已切乳」半變性

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪

實況主年收千萬「竟住在社會住宅」嗆：不爽去檢舉

快訊／柯文哲一審17年！京華城案這2人獲判無罪

快訊／震撼彈！土樹三鶯初選　5連霸議員不敵政二代、美女參選人出線

孫芸芸長女未婚產子「生父首發聲」曬合照證明

清明沖4生肖　「13大禁忌」恐衰整年

汶萊王子妃產後神采奕奕

前美食節目主持人上廁所一半猝死

女偶像嫁球星住「月租200萬」豪宅！網：根本付不起

「酒店界灰姑娘」持毒被捕！　最重恐判死刑

柯文哲遭判17年　法院認定收賄210萬

阿喜日本滑雪「脫到剩bra top」挨轟丟臉反擊

更多

最夯影音

更多
A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！
李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面