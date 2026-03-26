realme 16系列閃電推出　1.7萬擁 2 億畫素全焦挑戰同級最強人像機

記者蘇晟彥／台北報導

realme 26舉辦新品發表會，宣布正式推出 realme 16 系列，帶來主打 2 億畫素全焦段的人像大師 realme 16 Pro，以及 Y2K 風格、業界唯一自帶補光自拍鏡的 realme 16 5G ，兩機都將提供12G+256GB容量，但目前台灣僅上市realme 16 Pro，售價為16,990元，realme 16上市計畫預計將在日後公開。

▼realme 16系列目前僅會上市 realme 16 Pro，16上市計劃日後公開。（圖／記者蘇晟彥攝）

realme 推出全新影像系統 LumaColor 、大師影調模式、全新 AI 玩法，樹立影像新標準

realme 持續深耕影像，致力於打造業界領先的影像軟體調校系統，攜手德國 TÜV 萊茵成立 LumaColor IMAGE 實驗室，模擬咖啡廳、昏暗餐廳與潮流混光空間等多種真實光源環境，經大量測試與調校後推出全新 LumaColor 影像系統，並於 realme 16 系列上首發搭載，可精準呈現自然膚色及具氛圍感的多層次光影表現，帶來在同級之中頂尖的人像拍攝體驗。

在規格部分，realme 16 Pro採用聯發科天璣 7300 Max 處理器、螢幕尺寸6.78吋（解析度：FHD+ 1272*2772 AMOLED）、機身尺寸162.60×77.60×7.75 mm、7000 mAh泰坦電池；相機規格則為兩顆後置鏡頭、一顆前置鏡頭，分別是2億畫素 LumaColor 旗艦鏡頭 ( F1.8 光圈 ) 、800萬畫素超廣角鏡頭 ( F2.2 光圈 )及5000萬畫素 AI 自拍鏡頭 ( F2.4 光圈 )。

▼realme 16 Pro。



▼realme 16。

外型設計部分，realme 16 Pro 以「都市曠野」為靈感，帶來象徵蘭花寧靜優雅的「純粹紫」，以及宛如鵝卵石溫潤質樸感的「極簡灰」，背蓋採用親膚的絲絨霧面材質，提升耐用度、抗污與抗變色力，搭配精品級磨砂工藝設計的金屬鏡頭模組，完美融合自然界的原始質感與現代科技工藝。同時，機身通過 IP69K、IP69、IP68 及 IP66 等級認證，具備專業級防水防塵能力，無論日常使用或在較為嚴苛的環境中拍攝，都能提供全方位的堅實防禦。

此外，為強化創作自由度，realme 也推出全新「大師影調模式」，內建鮮活、復古、清新、霓虹及明艷等 21 款獨特影調，同時提供客製化參數調整，讓用戶決定自己的調調。同步升級的 AI 圖像助理，加入 5 款 AI 影像新玩法，透過「AI 鮮活光影」可營造棚拍級打光效果；「AI 風格濾鏡」一鍵就能生成模特兒寫真、Q 版拍立得或 3D Emoji 等熱門社群造型；當人像光線不足時，開啟「AI 人像補光」，系統會辨識環境與人物光線，自然提亮，讓人像更明亮清晰；想增添照片趣味，可多選照片使用「超出邊框」，一鍵讓主體跳出畫面框架，營造更有畫面張力的立體效果；短影音創作盛行，「AI 一鍵成片」助攻創作效率，選取照片或影片，搭配高達 18 款的內建模板，即可快速生成高品質短片，省去繁瑣剪輯、輕鬆滿足即拍即享的社群創作需求。

realme 16 Pro 於即日起正式開賣

realme 16 Pro「純粹紫」、「極簡灰」配備 12GB+256GB 大容量組合，建議售價 NT$16,990，於今日正式開賣。販售通路涵蓋全台 realme 專賣店、realme 官方網路商店、蝦皮官方旗艦店、momo 購物網、PChome 24h 購物、神腦生活線上等平台，以及全台各大電信通路陸續開賣。realme 16 5G 提供「月霜白」與「霧隱黑」兩種選擇，同樣搭配 12GB+256GB 容量組合，開賣時間及售價將於日後公佈。