客人結帳「下秒拿手機1舉動」　店員氣炸：有錢也刷不出！全場吵翻

▲客人結帳不說要哪種方式結帳，一秒惹怒店員。（示意圖／記者劉昌松攝）



網搜小組／劉維榛報導

「當店員會通靈？」一名網友抱怨，最受不了有些客人結帳時一句話都不說，直接把手機往刷卡機前猛湊，也不先告知要用哪種支付方式，讓他根本無法作業。貼文引發服務業共鳴，不少人直呼現在支付方式太多，不先講真的很容易卡關，甚至加碼抱怨「還有戴耳機的人，一直回蛤蛤蛤」。

一名網友在臉書《匿名公社》抱怨，每次結帳時，最怕遇到那種站在櫃台前一句話都不說的人，尤其不少年輕客人，不先講清楚要怎麼付款，只是默默把手機往感應機器前靠，彷彿刷一下就應該自動成功。

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原PO無奈表示，店員端若還沒先按下對應的支付方式，就算客人帳戶裡再多錢也刷不出來，偏偏對方仍一臉理所當然，讓他氣炸直呼，現在支付工具那麼多，誰知道你到底要刷信用卡、悠遊卡、LINE Pay、Apple Pay，還是街口支付。

店員大吐苦水：問載具還是要印出來，回答「好的」



文章曝光後，不少店員也抱怨各種情境，「我最討厭的是戴口罩安全帽，然後講話故意很小聲的客人」、「還有戴耳機的人，一直回蛤蛤蛤」、「很多人點完飲料就直接拿手機，說載具～嗶；LINE Pay～嗶！但我都還沒按完結帳系統欸」、「還有問他們發票要載具、還是印出來，結果回好的」。

但也有網友認為，「服務人員不會開口問嗎？雙方都有問題」、「把信用卡或手機放在感應式刷卡機上，除了刷卡，還能做什麼？如果只能刷卡，那客人講不講似乎沒差」、「未來若全面改成自助機器結帳，那就沒這個問題了吧」。