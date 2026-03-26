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同住遭公公偷看「婆婆怪她穿太誘惑」！尪喊沒辦法：男生都會這樣

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲婆婆指責她穿著誘惑。（圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

結婚後要面對的事情很多，和公婆相處也是一大難題，一名人妻表示，房子的頭期款是公婆出的，婚後便與公婆同住，公公平時態度和善，也會主動分擔家務，隨著共同生活時間拉長，發現公公會偷看她換衣服；婆婆不僅經常批評她的穿著，還把公公偷看的責任怪到她身上，「穿得太誘惑」，讓她很崩潰。

與公婆同住　發現公公多次偷看

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人妻在Dcard發文，結婚三個月，與公婆住一起，公公平常待她不差，偶爾也會主動幫忙家事，不過有件事讓她很不舒服，就是公公會偷看她，不論是剛下班還沒換衣服，或是在家穿著休閒服時，都曾遇過類似情況。她表示，自己沒有當場翻臉，是顧及整體家庭氣氛，但心裡其實一直很不舒服。

此外，婆婆的態度也成為另一個巨大壓力來源。原PO提到，婆婆平時不太分擔家事，多數時間都在客廳看電視，也對她的穿著有很多意見。由於她從事業務性質工作，會穿著套裝、高跟鞋等，但婆婆卻屢次批評太緊、太短、太透，甚至指責「用身體換業績」。

婆婆批評穿著　還怪她誘惑丈夫

最讓原PO無法接受的是，婆婆把公公偷看她的這件事，怪到她頭上，「說是我穿著在誘惑他」。她相當錯愕，「一個人的眼睛要看哪裡，難道是我可以控制的嗎？為什麼不是去約束自己的丈夫，而是來檢討我？」她坦言，已經刻意調整穿著，只要走出房門，都會穿內衣+外衣，就是為了避免尷尬。

她曾和丈夫溝通，對方卻表示母親比較傳統，要她不要理會，「男生多少都會這樣，我也沒辦法」，並認為公婆賣房幫忙支付頭期款，本來就應該一起照顧。她坦言，白天已有工作與業績壓力，回家還要面對穿著被監視、人格被質疑，讓她真的很累，也影響到夫妻關係。

網友勸快搬走

貼文曝光，網友建議她離婚，或是夫妻倆搬出去住，「要嘛離婚，要嘛提告，沒種採取行動就繼續被看」、「請你們夫妻倆把你老公的蛋蛋捏緊，搬出去住」、「妳只能離婚或是搬出去住」、「趕快搬～ 我跟我婆婆吵架的第三天我就搬出來了」。

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