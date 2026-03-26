日本消防車「忘記裝水」出任務！　到火場噴不出水才發現

▲日本發生消防車忘記補充水源而空車出任務的人為疏失。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

日本三重縣伊賀市消防署日前發生離譜烏龍事件，一輛水箱消防車在接獲火警通報後緊急出動，然而抵達現場準備灌救時，才驚覺車上水箱竟是空的，延誤救火時機。伊賀市消防本部宣布，已將這起重大疏失列為「嚴重意外事件」。

根據《每日新聞》報導，伊賀市一之宮地區一處休耕農田3月15日上午9時20分左右傳出濃煙，民眾發現後立即撥打119報案。消防署隨即派遣一輛可裝載1.5噸水量、具備出水功能的水箱消防車前往現場。然而當消防人員抵達後，判斷必須立即進行灌救作業，卻在上午9時40分準備放水的瞬間，赫然發現水箱內滴水未裝，只能緊急向指揮中心請求支援。

所幸增援消防車在上午10時趕抵現場展開灌救，約10分鐘後成功撲滅火勢。儘管無人傷亡，但這場火災仍燒毀約3500平方公尺的休耕田地。

消防本部調查發現，這輛水箱消防車12日抽乾水源後送廠驗車，13日返回消防署後卻未重新注水。由於消防隊認定待命車輛應隨時保持水箱滿載狀態，因此水量計檢查並未列入每日例行檢查項目，疑似因此造成此次疏失。

消防本部坦承，放水作業的延遲很可能導致火勢蔓延範圍擴大。為防止類似事故再度發生，消防署已將水量計目視檢查納入每日例行檢查項目，並承諾「將全力做好預防措施」，避免重蹈覆轍。