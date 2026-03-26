日本妹來台玩！吃蝦仁飯被「台灣1餐具」圈粉　台人用法她驚呆

▲平底湯匙是台灣小吃店最常見的餐具。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近一名日本女生來台灣旅行，在吃蝦仁飯的時候，意外被一樣小物圈粉，「在超市找到，現在每天都在用，真的會讓人覺得飯變更好吃」，而該樣小物正是「不鏽鋼平底湯匙」。原PO還透過台灣網友學到湯匙不只能用來吃飯喝湯，還能挖冰淇淋、挖水果籽，甚至能去魚鱗，「真的越看越覺得這個湯匙太強了」。

原PO在Threads大推台灣的「不鏽鋼湯匙」真的超好用，在日本很少看到這種形狀的湯匙，「我當時吃蝦仁飯的時候用到，覺得太順手了，直接決定要買回家。後來在超市找到，現在每天都在用，真的會讓人覺得飯變更好吃。」

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貼文一出，引來許多台灣人狂點頭，「這湯匙的隱藏用途，尾端用來挖冷凍的養樂多」、「拿來刮木瓜籽 跟小黃瓜籽也超順手」、「廚房裡一定要有一把這樣的湯匙，去果核非常好用」、「雖然身為台灣人有點自誇，但是我覺得這個湯匙設計，不管是吃飯、喝湯都很好用。」

事後，原PO也在留言處整理台灣人教學的用法，「吃飯、喝湯、豆花、滷肉飯都可以」、「挖冰淇淋超順」、「挖水果籽（木瓜、小黃瓜）也很好用」、「甚至可以刮魚鱗」、「尾端還能挖冷凍養樂多」。

另外，也意外得知湯匙有厚的、薄的差異，也有陶瓷版本，可以在傳統五金行找到品質更好的湯匙。此外，她也大讚保溫瓶、可以直接裝在寶特瓶上的茶濾器都是很方便的小物。