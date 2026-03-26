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中國1至2月汽車出口年增6成　俄羅斯為最大市場

▲新能源車在江蘇連雲港碼頭準備出口。（圖／CFP）

▲新能源車在江蘇連雲港碼頭準備出口。（圖／CFP）

文／中央社

相較於中國國內汽車市場低迷，今年1-2月，汽車出口155萬輛，年增61%；其中，新能源汽車出口67萬輛，年增88%，表現好於預期。

綜合陸媒報導，乘聯分會秘書長崔東樹發布2026年1-2月中國汽車出口市場分析。

2025年中國汽車實現出口832萬輛，較2024年全年增加30%。2026年1-2月中國汽車實現出口155萬輛，年增61%。2026年2月中國新能源汽車出口32萬輛，年增120%，1-2月累計出口67萬輛，年增88%。中國整車出口總量排名第一的國家是俄羅斯。

▲新能源車,電動車,車市。（圖／CFP）

崔東樹表示，中國新能源車1-2月出口表現好於預期，主要是插電式混合動力車和混合動力車替代純電動車成為出口的新增長點，尤其是插電式混合動力的皮卡車出口表現較強，成為商用車新能源車出口亮點。

分析指出，1-2月出口增速相對強勁，主要也是中國國內市場低迷，企業對應海外市場能力增強。

中國汽車工業協會信息發布會11日發布，受到春節減少工作日影響，1至2月，汽車產銷累計完成412.2萬輛和415.2萬輛，年減9.5%和8.8%。其中，中國國內汽車銷量1月暴跌34.2%；2月則是年減15.2%。

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