九米高紅髮小女孩MOI氣球日月潭向山爬牆　留言可抽主題禮品

▲「MOI」戶外巨型裝置藝術氣球本周於日月潭向山亮相。（圖／翻攝「日月潭國家風景區管理處」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭湖光山色聞名國際，國家風景區管處今年特別注入當代藝術元素，由藝術家寧芮潔創作高達9米的紅髮小女孩「MOI」戶外巨型裝置藝術氣球，本周正式亮相並攀附於向山遊客中心建築外牆，結合建築曲線與湖景，形塑鮮明的視覺焦點，更提供MOI版畫和娃娃掛飾作為抽獎活動禮品，邀民眾共賞潭畔建築煥發新意。

日管處說明，「MOI」在法文中代表「我」，也是寧芮潔想要表達心底最純粹的童年縮影，希望民眾落腳日月潭山影與湖光間，漫步向山遊客中心的長廊時，看見MOI帶著勇氣和盼望的小小身影，就像陪著大家一起在水色瀲灩間，與內心深處的自己溫柔重逢。

日管處指出，相關限時抽獎活動備有寧芮潔親筆的MOI版畫（1名）、MOI娃娃掛飾（1名）做為獎品，參加辦法為追蹤「日月潭國家風景區管理處」臉書粉專，並留言「快陪我來向山看MOI」、 tag兩位朋友，如「 @小月 ＠潭先生 快陪我來向山看MOI」，最後分享此貼文於個人臉書（設定為公開）。

日管處提醒，包括位於向山日昇月恆藝廊的「Moi」主題特展在內，相關活動展期皆至4月6日下午5點時，抽獎留言截止時間也至4月6日晚間11時59分，得獎名單將於4月7日公布；更多活動資訊，請至日月潭國家風景區管理處官方網站及Facebook粉絲專頁查詢。

日月潭國家風景區管理處官方網站: https://www.sunmoonlake.gov.tw

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