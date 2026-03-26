告別沉重裝備袋！　台南消防升級硬殼行李箱守護第一線職安

▲台南市消防局全面升級硬殼裝備行李箱，取代傳統攜行袋。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局為提升重大災害應變效率，同時強化第一線人員職業安全與健康，全面升級特種搜救隊裝備攜行方式，自2025年底至2026年3月間，採購28吋客製化硬殼裝備行李箱共200組，正式取代過去單肩背負或手提的傳統軟式裝備袋，讓救災行動邁向更安全與高效的新里程。

消防局指出，特種搜救隊出勤時需攜帶防護頭盔、救助衣帽鞋及各式破壞、繩索裝備，總重量動輒20至30公斤。以往採用軟式攜行袋，長時間背負或手提，容易對脊椎、肩膀及腰部造成負擔，增加肌肉骨骼傷害風險。此次改採硬殼行李箱設計，正是從人因工程出發，改善第一線人員長期承重問題。

消防局說明，新式裝備行李箱具備三大優勢。首先在人因設計上，配備多段式可調拉桿與360度避震萬向輪，將原本「背負、提拿」的方式，轉為「平推、滑行」，由地面承載重量，大幅降低體力消耗與職業傷害風險。

其次在裝備保護方面，硬殼結構可有效防止內部個人防護裝備（PPE）遭擠壓受損，搭配內部系統化分隔設計，使搜救人員在抵達災區後，能迅速取用並完成著裝，爭取寶貴的黃金救援時間。

第三則是提升機動性與運輸效率。消防局指出，不論是跨縣市支援、搭乘高鐵，甚至執行國際人道救援任務，標準化行李箱都能提供更穩定、安全的運輸方式，並有助於裝備整齊堆疊與快速部署，大幅提升整體後勤效率。



台南市長黃偉哲表示，消防人員是災害現場的急先鋒，保障其執勤安全與健康，是市政的重要核心，市府將持續關注第一線需求，透過公私協力強化裝備與制度，打造更安全的救災防護網。

消防局長楊宗林也指出，消防局長期以「預防職業傷害」為出發點，持續優化救災環境，此次裝備升級結合現代科技與人因工程概念，是邁向更安全、高效救災團隊的重要一步。