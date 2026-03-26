顏慧欣驚傳生前遭長官霸凌？　政院：已了解中！將頒一等功蹟獎章

▲行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陶本和／台北報導

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣近日因病離世，享年53歲，震驚政界；近日，傳出顏在生前疑似遭受長官排擠、工作不愉快，網路上更有知情網友在社群平台揭露細節。對此，行政院發言人李慧芝26日在回應此一議題時，明顯強忍不捨情緒、語帶哽咽；她說，行政院長卓榮泰將頒一等功蹟獎章，顏生前並未有聽聞相關內容，至於外界關注疑似霸凌事件，政院也已在進行了解中。

帳號名稱為yhou.1286的網友今（26日）透過社群平台發文指出，顏慧欣生前疑似遭到主管霸凌，自從離開中經院加入行政院經貿談判辦公室後，在業務推動上長期承受長官的管理風格所帶來的壓力，例如：在會議上頻頻遭該長官當眾否定與斥責其不同的專業觀點、要求屬下繞過顏慧欣直接將公文和資訊呈報該名長官，實質上削弱甚至架空顏慧欣擔任副總談判代表的角色與職責。

另外，該名網友也指稱，顏慧欣也被推出去到立法院代表答詢，其長官幾乎不出席面對，且該名長官對團隊內部資訊的控管，刻意不分享資訊，來強化自己在高層長官面前的能見度，並不是第一次發生，顏慧欣也不是唯一承受這種處境的同事。

對此，行政院發言人李慧芝26日在回應此一議題時，明顯強忍不捨得情緒、語帶哽咽。她表示，顏慧欣的離開，院長跟副院長都非常心痛跟不捨，尤其感謝她的付出，在談判期間戮力完成使命，有關各界關注的議題，已經進行了解，這次談判團隊都付出非常大心力，希望工作時候保重身體。

李慧芝說，院長非常不捨，將核頒一等功蹟獎章，感謝顏慧欣的貢獻，還有對美關稅談判的付出。至於在顏生前，是否就已經接獲申訴？李慧芝表示，生前並沒有聽到相關內容。