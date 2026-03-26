WSJ：川普曾提議協助「習近平與蔡英文」協商台灣問題　北京超震驚

▲川普與習近平去年10月30日在南韓釜山會晤。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》（WSJ）25日披露，美國總統川普第1任期訪問中國期間，曾向中國國家主席習近平提議，願出面協助習近平與時任台灣總統蔡英文協商台灣問題，此話一出震驚北京。

川普提議兩岸協商 北京超震驚

根據前美國官員說法，此事發生在2017年川普首次中國國是訪問期間。他當時主動向習近平表示，可以幫忙斡旋台灣問題，「我認識她（蔡英文），你知道的，我可以幫忙處理這個女人的事。」此前不久，川普才打破慣例，接聽蔡英文的賀電。

北京消息人士透露，中國當時非常震驚。這項提議太令人困惑，以至於習近平懷疑這只是川普的衝動之舉。隨後，北京並未理會川普提議，而是回歸傳統外交劇本。

▼川普曾提議協助習蔡2人協商。（合併圖／新華社、記者李毓康攝）



川習會談什麼？習有1假設

隨著川習會將於5月14日至15日登場，此事再度獲得關注。屆時川普預期施壓中國增購美國黃豆、石油及波音飛機，緩解稀土礦物的出口管制。而北京消息人士表示，習近平希望尋求重塑美國對台政策。

習近平認為，儘管華府依然支持台灣，但若川普依然身陷中東局勢而分身乏術，被迫重新調整美軍在亞洲的軍事部署，目前可能缺乏協防台灣的意願。此外，川普對台灣的態度充滿不確定性，曾指控台灣「偷走美國晶片產業」，並且一度祭出高額關稅，種種跡象讓他能夠找到破口。

外交措辭微調 北京重大勝利

前副國務卿、現任亞洲集團（Asia Group）主席康貝爾（Kurt Campbell）說，「中國現在準備得更加充分，正好奇如何利用川普獲取台灣問題上的優勢。」一名美國政府高級官員透露，川普可能試圖找到「中間點」，而許多分析人士警告，此舉將被視為北京的一次勝利。

這個勝利取決於官方外交措辭的幾個關鍵字。北京消息人士透露，習近平預計試圖說服川普從「不支持台獨」轉為更強硬的「反對台獨」。他也將尋求改變美國長期立場，從支持「和平解決」改為北京偏好的「和平統一」。

▼隨著川習會將至，川普是否在台灣問題上讓步，引發各界關注。（圖／達志影像／美聯社）

對北京而言，即便只是川普微小的措辭讓步，都將被視為指標性的心理勝利，足以動搖台灣內部輿論，更傾向認為兩岸統一不可避免。

北京知情人士還表示，習近平沒興趣讓川普親自斡旋任何關於台灣未來的協商。

川習思維轉變 對台軍售擱置

報導指出，雖然川普第1任期公開對抗中國，但他如今有意與北京重新接觸，顯示他認為敵意行為對美國企業及關鍵利益來說代價過高，反而需要交易性的對話。與此同時，北京去年透過報復措施化解華府關稅攻擊之後，習近平似乎也認為自己掌握了對付川普的方法。

該名美國高級官員證實，白宮已暫緩一項價值130億美元的對台軍售案，就是為了避免影響川習會，因為習近平在2月初通話中告訴川普必須「謹慎處理」對台軍售。他透露，川普仍在斟酌這筆軍售的具體執行時間。