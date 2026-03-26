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風雨生信心！陳見賢深耕社會安全網　打造「有溫度」的新竹縣

▲陳見賢。（圖／翻攝自Facebook／陳見賢）

▲陳見賢。（圖／翻攝自Facebook／陳見賢，下同）

記者郭運興／台北報導

新竹縣副縣長陳見賢今（26日）於臉書回顧從政心路歷程。他強調，正是一路走來的挑戰與風雨，讓他更深刻體會人情的可貴與信任的重量，他也深信，只要國民黨團結一致、方向正確，就沒有跨不過的難關。未來將以「弱勢關懷、品德教育」為施政核心，全面強化社會安全網，打造一個有尊嚴、有溫度的新竹縣。

陳見賢表示，從政二十多年歷經無數風浪，「我們不怕風雨，因為，風雨，會讓人更有信心」。他深信，只要國民黨團結一致、方向正確，就沒有跨不過的難關。

陳見賢坦言，這段選戰過程雖然艱辛，但內心始終充滿感激「感謝在風雨中仍選擇相信、一路相挺的每一個人，是這份情義，讓我更加堅定前行」。

陳見賢表示，對他而言，新竹縣不只是服務的地方，更是一輩子的家。「無論順境逆境，都是我最深的牽掛」。這份情感，也成為他持續投入公共服務、守護地方發展的最大動力。

談及未來施政藍圖，陳見賢提出「社會照顧」與「品德紮根」兩大主軸。他指出，強化社會安全網，是一座城市真正進步的關鍵，要重視建設與經濟發展，同時也要照顧弱勢族群，唯有如此，才能減少社會問題，提升整體幸福感。

在教育面向，陳見賢將整合教育與衛生系統資源，強化校園輔導機制、防治霸凌，並提升家庭支持功能，讓每一位縣民都能有尊嚴地生活。

此外，陳見賢也提出「一校一品格」政策，將「誠信、責任、尊重」三大核心價值導入國中小課程，結合在地文化發展特色教學。透過親職教育與日常實踐，從小扎根制度正義觀念，讓善的力量在生活中自然累積。

最後，陳見賢呼籲，鄉親在關鍵時刻展現團結力量，他懇請大家在電話民調中堅定支持，選擇穩定、踏實、真正以民為本的未來。

▲▼陳見賢。（圖／翻攝自Facebook／陳見賢）

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