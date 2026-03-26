國道玩命！非法移工拒檢棄車跑給警察追　驚險竄逃畫面曝

▲拒檢棄車分頭竄逃被逮的越南籍非法移工黎姓駕駛，另名副駕駛座乘客，不要命跨越中央分隔島（上圖紅圈）狂奔。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

國道公路警察局第九大隊於昨（25）日傍晚執行路檢時，攔查到一輛涉嫌違規的貨車，竟演變成一場驚險的徒步追逐戰。因心虛拒檢的越南籍非法移工黎姓駕駛竟與副駕駛座乘客棄車分頭竄逃，在國道匝道下車狂奔，最後不敵警方圍捕落網；副駕乘客（同為越南籍）則冒險跨越車道翻牆逃逸，警方目前已鎖定對象全力追緝。

25日傍晚5時許，警方在國道5號南向41.5公里處（宜蘭入口匝道）執行勤務，發現一輛銀色小貨車駕駛未繫安全帶，遂要求停車受檢。未料，41歲的越南籍黎姓駕駛竟與副駕駛座乘客棄車分頭竄逃。黎男企圖往匝道下方逃跑，隨即被後方緊追不捨的員警制伏，體力不支癱軟在地；另一人則無視國道車流，冒險跨越中央分隔島往北向出口方向狂奔，過程險象環生。

經查，黎男於2023年8月持觀光簽證來台，逾期居留至今。警方訊後已將黎男移送宜蘭專勤隊收容，並持續追查另名逃脫者的下落。

許多目擊駕駛表示，首次在國道見到「警匪大戰」感到極度震驚，紛紛直呼「好驚險」。國道警方呼籲，配合臨檢是義務，切勿以身試法或做出危險行為危及公共安全。