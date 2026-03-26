台東電音派對4月登場　國際DJ與J.Sheon齊聚嗨翻森林公園

▲台東電音派對4月登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

邁入第六屆的「2026 MONSTER E-TIYALAND 台東電音派對」，將於4月18日在台東森林公園登場。台東縣長饒慶鈴26日公布今年活動卡司，邀請多組國際級DJ與藝人參與，包括台灣創作歌手J.Sheon、荷蘭電音雙人組SICK INDIVIDUALS，以及韓國知名DJ「日進大師」等，展現活動邁向國際化的企圖心。

饒慶鈴表示，今年電音派對延續「只有台東能超越台東」的精神，在卡司陣容與活動規模上全面升級，期盼打造台東最具代表性的春季音樂盛會。她也在記者會中幽默邀請日前於音樂祭中引發討論的「大港阿嬤」，一同參與台東電音派對，為活動增添話題性。

縣府指出，今年活動再度攜手國際大型音樂品牌製作團隊合作，強化整體演出規格與舞台效果。受邀來台的荷蘭DJ雙人組SICK INDIVIDUALS，全球串流播放量已突破五億次，曾登上Tomorrowland、Ultra Music Festival等國際指標性舞台，並與多位知名DJ合作，具備高度國際知名度。

此外，去年壓軸演出廣受好評的韓國DJ日進大師，今年也將再度登場，以其結合宗教元素與電音節奏的獨特風格，持續帶動現場氣氛。台灣藝人方面，則邀請有「R&B天菜」之稱的J.Sheon首度參與演出，其音樂融合R&B、Hip Hop與Urban等元素，風格鮮明，亦多次入圍金曲獎。他表示，睽違三年再度來到台東演出，十分期待與樂迷一同享受整日音樂盛宴。

活動當天主舞台將自下午2時持續至晚間10時，除音樂演出外，現場亦規劃市集活動、手作體驗及在地美食攤位，讓民眾在參與音樂活動之餘，也能感受台東多元文化與生活風格。

台東縣政府表示，透過持續舉辦大型音樂活動，不僅帶動觀光人潮，也有助於提升城市品牌形象。未來將持續結合國際資源與在地特色，打造具指標性的文化觀光活動，吸引更多民眾走進台東、認識台東。