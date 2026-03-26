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印度男尾隨「正妹」侵犯！他全身傷怒告：發現我男的對我很暴力

女友,妹子,正妹,女生（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲高雄一名印度男尾隨陌生路人入室侵犯。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名印度籍男子阿里(化名)於清晨，尾隨一名長髮及腰的短褲辣妹小文(化名)回家，強壓他口交得逞，過程中驚覺小文其實是男人，更以暴力意圖進一步侵犯，導致小文全身抓痕、瘀傷，幸經小文奮力抵抗而未再得逞，阿里也被告上法院。全案經高雄地院審理，法官判定阿里犯行屬實，依他犯侵入住宅強制性交罪，處8年6月徒刑，並於刑期執行完畢或赦免後，驅逐出境。可上訴。

判決指出，男子小文於去年1月12日清晨5時許，穿著女裝回到租屋處大樓，卻遭印度男子阿里尾隨，小文以為阿里也是同樓分租套房住戶，便一同搭電梯上5樓，並打開樓層共用大門讓阿里進入。

沒想到阿里在共用洗衣空間內，強抓小文的頭髮命令「DICK」(生殖器)，強壓小文口交得逞。隨後小文抗拒並趁隙跑回自己的套房，阿里仍追上並意圖進一步性侵，經小文腳踹反抗叫喊「NO！NO、NO！」，並說要通知「110」，阿里才罷手。

過程掙扎間，小文的頭臉、手腳、下體都有多處瘀傷和破皮，經小文通知友人快來救他，阿里才急忙落跑，警方獲報到場，發現現場遺留2個打算拿來犯案的保險套，並循線揪出阿里，將他起訴。

▲桃園市羅姓男子2021年與未滿16歲少女交往成為男女朋友，羅男明知少女未成年卻連續與少女發生親密關係，害少女懷孕被家人發現報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲印度男隨機尾隨女子打扮的男子進屋，並實施暴力侵犯，遭判8年6月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

全案審理時，阿里表示他當時酒醉意識不清，所以沒有記憶。阿里的律師則說，小文一開始並沒對到場員警提到遭性侵，且從監視器可見，當天雙方共處約2個小時，反控小文從事八大行業，雙方可能只是因為性交易後發生口角糾紛。

不過法官認為，小文證述詳實並與偵訊時內容一致，且小文和阿里素昧平生，沒有誣陷阿里的動機，另小文表示「我是男性，但比較喜歡中性打扮，我猜被告以為我是女性，被告發現我是男的，對我很暴力」，案發時穿著、外型也都像女生打扮，阿里確實可能將他誤認為女性。

法官指出，當時小文和到場的友人都誤以為對方已報警，將阿里攔阻在1樓等待，卻直到阿里離開，都遲遲等不到警察，並無證據顯示阿里在5樓停留的時間長短、是否超過2小時，另外友人也證稱小文身上有多處咬痕、抓痕，以及小文驗傷後身上多處傷勢符合證詞等情，判定阿里犯侵入住宅強制性交罪，處8年6月徒刑，並於刑期執行完畢或赦免後，驅逐出境。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

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