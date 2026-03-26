不是單純保護聲譽！她曝蕭旭岑「公開馬英九病情」原因：就是毀掉

▲馬英九。（資料照／記者周宸亘攝）

網搜小組／曾筠淇報導

前總統馬英九健康狀況引發關注。財經網美胡采蘋發文表示，失智症患者在清醒與迷糊間擺盪，極易遭利用、操弄，導致金溥聰或蕭旭岑可能都認為對方在操縱馬前總統。她直言此次馬英九病情遭公開，背後牽涉巨大的政治算計，目的在於直接毀滅其「政治資產」。

她分析公開病情目的

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胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，若馬英九病情真如傳言嚴重，金溥聰能取得委託書，甚至讓馬英九還在驅逐蕭旭岑當天現身現場，過程很難沒有夫人周美青的放行和協助，所以馬家人對此事可能是知情也同意的。

胡采蘋認為，只要世人不知情，即便失智，前總統仍能透過書面聲明或短暫露面，持續對政局發揮影響力。然而，一旦戳穿事實，就能破壞這種影響力，既然「我用不了，你也別想用。」而公開病情的直接效果，就是毀掉這個政治資產。

蕭旭岑出狠招！防金溥聰接收

針對揭露病情的舉動，胡采蘋認為蕭旭岑是無法自己做出這個決定的，這絕對有和其他人反覆討論過，甚至把正面、負面影響都考慮過一遍。

胡采蘋坦言，其實公開病情，對馬英九的傷害最大，未來他出席任何場合，都是非常沒有尊嚴的，且外界只會注意他的病態有多嚴重。最後她表示，蕭旭岑既然已另投新主，為防止金溥聰掌控這塊政治資產，乾脆直接毀掉。其實保護自己聲譽的方法有很多種，所以公開病情不太可能是單純的保護聲譽之舉，這是一個很大的政治決定。