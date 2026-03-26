台南消防表現亮眼！消友會加碼獎勵　OHCA救護人員獲肯定

▲台南市消防之友會頒發救災救護獎勵金，表揚優秀消防人員。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防之友會第一辦事處25日晚間召開理監事會議，由處長陳志宏主持，會中除盤點2025年下半年勤務成果，也公開表揚表現優異的消防人員，並頒發救災救護獎勵金，同時宣布打造專屬防風防潑水外套，展現對第一線消防同仁的高度支持與肯定。

統計顯示，2025年下半年第一救災救護大隊勤務量能驚人，共執行救災案件280件、緊急救護達5252件，另有受困為民服務案件130件，整體表現亮眼，並於年度年終考績評核中榮獲消防局第3名佳績，顯示團隊戰力與專業表現備受肯定。

為表彰消防同仁辛勞付出，消防之友會此次特別頒發團體與個人救災救護獎勵金，尤其針對在救護勤務中成功執行靜脈注射及搶救OHCA患者的優秀人員，另頒發個人獎勵金，肯定其臨場應變與專業能力。

此外，會中也宣布為第一大隊量身打造專屬「防風防潑水隊服外套」，兼具實用機能與團隊象徵意義，不僅提升勤務便利性，也進一步凝聚團隊向心力，打造更強韌的消防戰力。

處長陳志宏表示，消防同仁在各類災害現場展現高度專業與默契，多次成功協助民眾脫困，令人敬佩，期盼透過實質獎勵與裝備支援，成為消防人員最堅強的後盾。

台南市長黃偉哲指出，消防人員是守護城市安全的重要力量，而消防之友會長期投入資源支持第一線勤務，對提升整體救災量能助益良多，值得肯定與感謝。消防局長楊宗林也強調，民間資源的挹注不僅強化裝備，更有效提振基層士氣，使台南市救災救護體系更加穩健，展現公私協力的最佳典範。