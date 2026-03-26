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技職實力再發光　公東高工學子勇奪技能競賽金銀牌

▲台東公東高工學生競賽升學雙豐收。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東公東高工學生競賽升學雙豐收。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東私立公東高工再傳捷報，兩名學生於全國技能競賽中分別奪得金牌與銀牌佳績，憑藉優異表現成功錄取國立科技大學，不僅展現個人實力，也凸顯技職教育深耕成果。

公東高工室內空間設計科近期在升學與競賽表現持續突破，繼日前錄取國立高雄師範大學後，再添亮眼成績。學校透過長期實作導向教學與系統化競賽培訓，協助學生精進專業技能，同時培養面對挑戰的韌性與紀律。

其中，鄭鼎倫畢業於新生國中，錄取國立高雄科技大學土木工程系。自高一接觸全國技能競賽「粉刷技術與乾牆系統」職類後，便投入專業訓練。從基礎操作到細節修正，他在反覆練習與修正中累積經驗，儘管歷經挫折與自我懷疑，仍持續調整步伐、堅持目標。

高三期間，鄭鼎倫原已透過特殊選材管道錄取大學，但因志向不符，選擇暫停學業重新備戰。他全心投入訓練，在高強度練習中持續精進，最終於全國技能競賽奪得金牌，並成功保送理想校系。同時，他亦參與國手選拔，並投入系統櫃與廚具設計實務工作，累積業界經驗。

另一名學生李承宗同樣畢業於新生國中，錄取國立雲林科技大學建築與室內設計系設計組。他表示，投入技能競賽訓練初期面臨工具操作不熟、施工品質不穩等挑戰，但透過持續練習與修正，逐步提升技術能力。訓練過程中，他反覆進行組裝、批土與粉刷等操作，力求每個細節精準到位，最終在全國技能競賽中榮獲銀牌。

指導老師謝明津表示，技能競賽訓練不僅著重技術養成，更重視學生面對問題的態度與解決能力。透過長時間反覆練習，學生得以建立自信，並在壓力環境中培養穩定表現的能力，這些皆為未來進入職場的重要基礎。

室內空間設計科主任黃子峻指出，學生的優異成果來自長期扎實訓練與穩定學習態度，學校透過系統化課程設計，從基礎操作到實務應用逐步累積能力，並結合工程與設計思維，提升整體競爭力。

校長李恭榮表示，公東高工長期推動技職教育，強調「做中學、學中做」的教學理念，讓學生在實作中建立自信與專業能力。此次學生在技能競賽與升學上的優異表現，不僅展現個人努力成果，也彰顯學校教學成效。未來將持續深化課程內容與產學合作，培育更多具備實務能力與創新思維的技職人才。

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