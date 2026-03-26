南韓船隻通過荷姆茲海峽有譜？伊朗大使曝新進度　開出「兩條件」

▲伊朗駐南韓大使科澤奇出席大使館內放映美伊戰爭相關影像與紀錄片的記者會。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

隨著伊朗實質封鎖荷姆茲海峽，全球能源運輸陷入危機。伊朗駐南韓大使科澤奇今（26）日上午在位於首爾市龍山區的大使館召開記者會時表示，南韓被列入「非敵對國」名單，理論上可以通過荷姆茲海峽，但必須事前與伊朗政府與軍方協商確認。他警告，若南韓船隻涉及美國企業投資或交易，將無法通過海峽。

根據韓媒《中央日報》，科澤奇（Saeed Koozechi）在記者會指出，「南韓是非敵對國，但若要通過荷姆茲海峽，必須經過事前協議，並由伊朗軍方與相關當局調整確認。」

科澤奇透露，伊朗外交部長阿拉格齊（Seyed Abbas Araghchi）近期與南韓外交部長趙顯通話時，已正式要求韓方提供南韓船隻名單與每艘船隻的詳細資訊，以便伊朗方面審核通行資格。

科澤奇強調，伊朗目前正處於戰爭狀態，「對美國和以色列企業實施的制裁，是伊朗的防衛權。」這意味著涉及美企的南韓船隻將被限制通行。

▲伊朗駐南韓大使科澤奇針對船隻通過荷姆茲海峽開出條件。（圖／VCG）

科澤奇在接受CBS電台《朴成泰新聞秀》專訪時也重申，若南韓船隻使用美國資本投資的波斯灣石油與能源設施，或與美國企業有交易，通過荷姆茲海峽時將面臨困難。他表示，「我們需要事先取得船隻資訊，並經軍方及相關部門協調審核，才能確保通行。」

對於南韓與伊朗保持友好關係是否能保障通行，科澤奇回答明確，「即便南韓與伊朗關係良好，但若船隻涉及美國企業，依然無法通過。任何與美國企業交易的公司，在戰時都屬於制裁對象。」

科澤奇開出條件，「只要協議達成，南韓船隻隨時都可通過海峽。」

據悉，伊朗外交部早前已向國際海事組織（IMO）會員國發布信函，明確表示只允許經過事前協商的「非敵對國船隻」通行荷姆茲海峽，以降低誤判風險。荷姆茲海峽為全球能源樞紐，承載約5分之1的國際石油與天然氣運輸量，其安全性攸關全球能源供應。

科澤奇當天記者會同時在大使館內舉行影像展與紀錄片放映活動，展示以色列與美國對伊朗攻擊的實況。他們播放紀錄片《血染天使》，呈現因美以空襲死亡的兒童及哀悼的家庭，並在大使館牆面張貼受創建築、濃煙以及相關社群媒體與新聞報導的照片，意在揭露戰爭破壞的現實。