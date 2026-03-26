快訊／京華城案11人判刑結果曝　柯文哲17年最重...僅2人無罪

▲京華城案今日一審宣判，柯文哲稍早抵達北院。（圖／記者徐文彬攝）

記者劉昌松、黃哲民、葉品辰／台北報導

台北地院今(26)日2時30分就備受矚目的京華城案、政治獻金案等開庭審理宣判，前台北市長柯文哲等11名被告一審刑期全數出爐。法院認定，全案涉及容積率放寬、政商金流及政治獻金運用等爭議，部分被告涉犯收賄、圖利、侵占及背信等罪，最終僅吳順民、張志澄無罪，其餘9名被告分別判處1年至17年不等徒刑，全案仍可上訴。

本案起於京華城容積率爭議。京華城原基準容積率為560％，但北市府後續核給容積獎勵與移轉，使容積率提高至840％。檢方認為其中20％容積獎勵缺乏法源，涉嫌圖利威京集團逾121億元，並衍生對價關係與賄賂金流。隨後又查出政治獻金與相關資金流向異常，進一步擴大偵辦，最終於2024年底起訴包括柯文哲在內共11人，案件橫跨圖利、收賄、公益侵占及背信等多項罪名。

法院審理後認定，各被告依其涉案程度與犯後態度分別量刑，以下整理出11名被告一審刑期：

▼柯文哲遭重判17年，其中2人無罪。（圖／ETtoday製）

▲京華城案今日一審宣判，11名被告分別被判處1至17年有期徒刑。（表／記者葉品辰製，點圖放大）