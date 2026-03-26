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曝馬辦風暴「遠因近火」　媒體人：蕭旭岑、金溥聰2024曾正面交鋒

▲前總統馬英九、蕭旭岑。（圖／記者徐文彬攝）

▲前總統馬英九、蕭旭岑。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

馬英九基金會人事風波延燒，週刊爆料，前幕僚蕭旭岑、王光慈離職原因是前國安會秘書長金溥聰奉命主導的權力重整，關鍵在於馬掌握近年一直有人利用「馬辦」名義在中國「做一些事」，決定出手整頓。對此，媒體人樊啓明25日指出，此事件遠因「馬金體制瓦解」、近火「2024選戰正面交鋒」，蕭旭岑當時擋下金溥聰求見老長官馬英九，更火力全開點名批評，因此現在「影武者」挾怨報復？

樊啓明表示，馬英九開撕親信蕭旭岑，根據媒體報導引爆點是上個月25號金溥聰率隊衝進馬辦，整起事件牽扯到馬英九卸任前後的核心重組，有必要爬梳一下馬、金、蕭三角關係。

樊啓明指出，遠因「馬金體制瓦解」，2014年國民黨九合一慘敗，馬聲勢跌落谷底，金溥聰以心臟裝支架為由請辭，政壇解讀馬金體制漸行漸遠。蕭旭岑則是在2019年接任馬英九基金會執行長，與當時馬辦主任王光慈聯手穩住馬的聲勢。

樊啓明指出，近火「2024選戰正面交鋒」，上回總統大選，金溥聰重出江湖接掌侯友宜兵符，這把火正式燒開，金求見馬英九被擋，媒體報導金溥聰接任侯辦執行長，私下多次想求見老長官馬英九。通通被蕭旭岑擋了下來！蕭的考量是要維持馬的超然高度，這樣日後才有本錢當藍白合的公道伯。

樊啓明提到，當時「全民調」已讀不回，在2023/11/10蕭旭岑拋出以「侯柯配」或「柯侯配」對比民進黨的全民調方案，引爆侯辦怒火。蕭旭岑對此火力全開，直接點名他事前早就聯繫過金溥聰，卻被「已讀不回」。他受訪時更說重話直指金溥聰只在乎自己被突襲，根本不在乎六成想下架民進黨的民意。

樊啓明表示，因此「影武者」挾怨報復 ？如今藍白協商前夕，有週刊突然爆料「馬辦訪中背刺侯」。蕭旭岑喊話「不要再自己人打自己人」，痛批這種專打自己人的做法簡直是請鬼拿藥單，並暗指這一切的幕後「影武者」挾私怨報復。

樊啓明感嘆，政權都沒了，但媒體視為的宮廷大戲卻一直沒落幕。

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