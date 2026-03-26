　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆長照專業服務成果亮眼　接軌長照3.0推動社區式長照機構復能新模式

基隆長照專業服務成果亮眼　接軌長照3.0推動社區式長照機構復能新模式（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市專業服務成果發表暨社區式長照機構復能導入試辦計畫說明會，長照服務單位共襄盛舉，參與人數破百人。（圖／基隆市政府提供，以下同）

地方中心／綜合報導

為持續提升長照服務品質並強化長者自立生活能力，基隆市長期照顧服務管理所24日辦理「基隆市專業服務成果發表暨社區式長照機構復能導入試辦計畫說明會」，透過數據分析呈現本市推動成果，並由各服務單位以海報展示專業服務執行成果，分享服務歷程中的感動與成就；同時進一步推動復能理念融入日常照顧，協助長者在熟悉的社區環境中維持生活功能與生活品質。基隆市專業服務推動成果表現亮眼，目前服務使用比例約達25%，為全國第2名，展現本市積極推動專業服務之成效。

基隆市因應山多平地少的地理特性，自長照1.0起積極推動專業服務，在各專業團隊共同努力下，服務成效持續提升。專業服務團隊由護理、物理治療、職能治療、語言治療、營養及心理等專業人員組成，透過跨專業合作，強化長者現有功能並提升自我照顧能力。依據統計，114年本市專業服務使用人數達1,558人，約占長照服務使用者之25%，高於全國平均14%；服務以日常生活功能與行動能力訓練為主要復能目標，而專業服務介入後功能表現評分顯著進步，顯示復能服務能有效提升長者自理能力。

基隆長照專業服務成果亮眼　接軌長照3.0推動社區式長照機構復能新模式（圖／基隆市政府提供）

▲專業服務單位經驗交流分享。

基隆長照專業服務成果亮眼　接軌長照3.0推動社區式長照機構復能新模式（圖／基隆市政府提供）

▲海報展示114年度執行成果。

基隆長照專業服務成果亮眼　接軌長照3.0推動社區式長照機構復能新模式（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市物理治療師公會前理事長王菀宣分析專業服務成效。

在居家專業服務的推動已具成效的基礎上，配合長照3.0強調積極復能的政策目標，基隆市長期照顧服務管理所進一步推出「社區式長照機構復能導入試辦計畫」，計畫透過專業人員與社區式長照機構合作，進行專業評估與目標設定，並由服務人員在日常照顧中協助執行，在機構裡導入結構化活動安排及個別化復能計畫，並建立持續追蹤與滾動調整機制，讓長者於生活中持續進行功能訓練，維持並提升生活自理能力。

基隆長照專業服務成果亮眼　接軌長照3.0推動社區式長照機構復能新模式（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市推動「社區式長照機構復能導入試辦計畫」。

基隆長照專業服務成果亮眼　接軌長照3.0推動社區式長照機構復能新模式（圖／基隆市政府提供）

▲國立臺灣大學老師游曉微分享外縣市經驗。

基隆長照專業服務成果亮眼　接軌長照3.0推動社區式長照機構復能新模式（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市衛生局局長張賢政致詞。

基隆市衛生局局長張賢政表示，復能服務是長照體系中不可或缺的一環，感謝第一線服務單位長期的投入與專業付出，協助長者維持身心功能、提升生活自主性、降低照顧需求及減輕照顧者負擔。他強調：「長照服務不只是提供照顧，更重要的是幫助長者找回生活能力與尊嚴。」期盼透過成果分享與實務交流，持續深化復能理念於長照服務中的應用。未來基隆市將持續推動復能服務導入社區式長照機構，強化跨專業整合與在地服務量能，促使長照服務由「照顧支持」進一步邁向「功能促進」，協助長者延緩失能、維持生活品質，打造安心在地老化的高齡友善環境。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
474 1 9781 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
彭振聲妻母先後離世　認罪自比三等國民：等吃等睡等死
小S女兒解放比基尼「轉正面了」！S曲線震撼3.5萬人
年收千萬！知名網紅「竟住社會住宅」嗆：不爽去檢舉
台中21歲女騎士撞車死亡　司機嚇到結巴：不知怎麼發生
快訊／12:23規模4.7地震　最大震度4級
快訊／12:23發生地震！估震度3級
阿喜日本滑雪「脫到剩bra top」挨轟丟臉！　346字怒反
顏慧欣驚傳生前遭長官霸凌　政院：已了解中！將頒一等功蹟獎章

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關燈20小時挺地球　Global Mall屏東市推3大綠行動

九米高紅髮小女孩MOI氣球日月潭向山爬牆　留言可抽主題禮品

告別沉重裝備袋！　台南消防升級硬殼行李箱守護第一線職安

F生育率低...eeling18兒童節禮物今年又少600份　埔里鎮催生

守護行人見成效！基隆114年交通事故死傷率「本島最低」　行人死傷大減44%

台東電音派對4月登場　國際DJ與J.Sheon齊聚嗨翻森林公園

台南消防表現亮眼！消友會加碼獎勵　OHCA救護人員獲肯定

基隆長照專業服務成果亮眼　接軌長照3.0推動社區式長照機構復能新模式

技職實力再發光　公東高工學子勇奪技能競賽金銀牌

勞動部學程預聘整併升級！最高補助90萬　助青年畢業即就業

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

德國總統罕見開砲！　批川普打伊朗是「災難性錯誤」

Fubon Angels成員亮相！韓籍5女神中文問好圈粉

柯文哲宣判倒數！　求刑28.5年「總統夢碎」？　判超過這數字政治生命終結

李珠珢哭了！親吐原因「太久沒見大家」　中文告白粉絲：我愛你們

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

關燈20小時挺地球　Global Mall屏東市推3大綠行動

九米高紅髮小女孩MOI氣球日月潭向山爬牆　留言可抽主題禮品

告別沉重裝備袋！　台南消防升級硬殼行李箱守護第一線職安

F生育率低...eeling18兒童節禮物今年又少600份　埔里鎮催生

守護行人見成效！基隆114年交通事故死傷率「本島最低」　行人死傷大減44%

台東電音派對4月登場　國際DJ與J.Sheon齊聚嗨翻森林公園

台南消防表現亮眼！消友會加碼獎勵　OHCA救護人員獲肯定

基隆長照專業服務成果亮眼　接軌長照3.0推動社區式長照機構復能新模式

技職實力再發光　公東高工學子勇奪技能競賽金銀牌

勞動部學程預聘整併升級！最高補助90萬　助青年畢業即就業

周杰倫太猛了！發片2天「數位銷量破218萬張」實體還沒出也賣破10萬

WSJ：川普曾提議協助「習近平與蔡英文」協商台灣問題　北京超震驚

國防部曝「遇到發價書危機了」　軍購條例卻近8成無共識交付協商

NBA擴軍計畫將啟動！原30隊能爽領5億美金　灰狼、灰熊有望轉戰東區

最新財產申報　台南藍黨團財力驚人、1人定存億元、郭信良背債上億

森林遊樂區兒童連假「12歲以下免費入園」　可賞螢、搭台車

捲京華城案彭振聲妻母先後離世　認罪自比三等國民：等吃等睡等死

樂天女孩遭球迷緊抓手惹議　蔡其昌發聲：熱情要有紅線！

前任李千娜失言被炎上　是元介「老婆在旁邊」一聽關鍵字尷尬搓手

AI助理、追星神器無縫轉換！ Galaxy S26 Ultra 3大神級亮點一次看

【全捐出去？】嗆「打台灣就捐4億元」 陸41歲補教名師張雪峰猝死！

地方熱門新聞

國民黨桃市議員提名展開　首日12人登記

誠品生活480二週年　拉麵名店首登台掀排隊熱

非金門籍小三通票價最高得花810

登記戶籍+無租賃適用自住住家用稅率

投入長照不言苦　照服員吳秉和陪伴失智長者走過晚年

拉拉山觀星旅遊　桃園市暗空教育推動計畫

桃園捷運三心六線全面推進　楊朝偉籲持續加速

張麗善簽MOU　AI導入縣政拚效率與透明

雲林交通工務局道安及交工科揭牌

1600度熔爐釀火警！南消啟動退避權外部射水成功控制

告別沉重裝備袋！台南消防升級硬殼行李箱守護第一線職安

嘉義「新北平」遷址中埔　日出意象建築搶眼

台東池上禾穀坊打造近9公頃生態農田

ETC逃費＋罰單欠款1536筆不繳！台南分署祭限制出境羅男繳清72萬欠款

更多熱門

相關新聞

暖警鷹眼主動深入轄區協助邊緣戶、協尋失智長者

暖警鷹眼主動深入轄區協助邊緣戶、協尋失智長者

南投縣竹山警分局警員鄭巧希長期利用執行勤務期間，主動發掘轄內多起弱勢家庭困境、媒合民間慈善團體提供急難救助金，更曾於寒冬中迅速找回走失的失智長者，視民如親的表現深受地方鄰里讚許，也成為守護社區的最佳典範。

「想回家但忘了路」岡山公墓長輩迷途　警及時救援

「想回家但忘了路」岡山公墓長輩迷途　警及時救援

無設籍年限也不排富　南投健保補助4月上路

無設籍年限也不排富　南投健保補助4月上路

基隆義消校閱登場

基隆義消校閱登場

基隆推出「長樂65專案」　每人普發6500元

基隆推出「長樂65專案」　每人普發6500元

關鍵字：

基隆基隆長照長照3.0長者高齡

讀者迴響

熱門新聞

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

《星光2》戴安娜「承認已切乳」半變性

前美食節目主持人上廁所一半猝死

汶萊王子妃產後神采奕奕

快訊／震撼彈！土樹三鶯初選　5連霸議員不敵政二代、美女參選人出線

清明沖4生肖　「13大禁忌」恐衰整年

許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪

「酒店界灰姑娘」持毒被捕！　最重恐判死刑

郭正亮直播中突「顏面神經失調」

柯文哲京華城案將宣判　檢認定「4大罪狀」一次看

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

「隱形胃殺手」50%台人中鏢！醫示警恐釀癌：4類人快檢查

揭去年馬英九就「怪怪的」　王炳忠憶3狀況：不像曾見過的他

清明前「雨最大」時間曝　4天連假一次看

老公日本出差激戰翻譯女「機拐聲好害羞」　孕妻氣炸早產

更多

最夯影音

更多
A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！
李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面