基隆長照專業服務成果亮眼　接軌長照3.0推動社區式長照機構復能新模式

▲基隆市專業服務成果發表暨社區式長照機構復能導入試辦計畫說明會，長照服務單位共襄盛舉，參與人數破百人。（圖／基隆市政府提供，以下同）

地方中心／綜合報導

為持續提升長照服務品質並強化長者自立生活能力，基隆市長期照顧服務管理所24日辦理「基隆市專業服務成果發表暨社區式長照機構復能導入試辦計畫說明會」，透過數據分析呈現本市推動成果，並由各服務單位以海報展示專業服務執行成果，分享服務歷程中的感動與成就；同時進一步推動復能理念融入日常照顧，協助長者在熟悉的社區環境中維持生活功能與生活品質。基隆市專業服務推動成果表現亮眼，目前服務使用比例約達25%，為全國第2名，展現本市積極推動專業服務之成效。

基隆市因應山多平地少的地理特性，自長照1.0起積極推動專業服務，在各專業團隊共同努力下，服務成效持續提升。專業服務團隊由護理、物理治療、職能治療、語言治療、營養及心理等專業人員組成，透過跨專業合作，強化長者現有功能並提升自我照顧能力。依據統計，114年本市專業服務使用人數達1,558人，約占長照服務使用者之25%，高於全國平均14%；服務以日常生活功能與行動能力訓練為主要復能目標，而專業服務介入後功能表現評分顯著進步，顯示復能服務能有效提升長者自理能力。

▲專業服務單位經驗交流分享。

▲海報展示114年度執行成果。

▲基隆市物理治療師公會前理事長王菀宣分析專業服務成效。

在居家專業服務的推動已具成效的基礎上，配合長照3.0強調積極復能的政策目標，基隆市長期照顧服務管理所進一步推出「社區式長照機構復能導入試辦計畫」，計畫透過專業人員與社區式長照機構合作，進行專業評估與目標設定，並由服務人員在日常照顧中協助執行，在機構裡導入結構化活動安排及個別化復能計畫，並建立持續追蹤與滾動調整機制，讓長者於生活中持續進行功能訓練，維持並提升生活自理能力。

▲基隆市推動「社區式長照機構復能導入試辦計畫」。

▲國立臺灣大學老師游曉微分享外縣市經驗。

▲基隆市衛生局局長張賢政致詞。

基隆市衛生局局長張賢政表示，復能服務是長照體系中不可或缺的一環，感謝第一線服務單位長期的投入與專業付出，協助長者維持身心功能、提升生活自主性、降低照顧需求及減輕照顧者負擔。他強調：「長照服務不只是提供照顧，更重要的是幫助長者找回生活能力與尊嚴。」期盼透過成果分享與實務交流，持續深化復能理念於長照服務中的應用。未來基隆市將持續推動復能服務導入社區式長照機構，強化跨專業整合與在地服務量能，促使長照服務由「照顧支持」進一步邁向「功能促進」，協助長者延緩失能、維持生活品質，打造安心在地老化的高齡友善環境。

