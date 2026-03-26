守護行人見成效！基隆114年交通事故死傷率「本島最低」　行人死傷大減44%

▲基隆市政府推動「路暢專案」，持續強化巡查及取締併排停車、岔路口違停等行為，逐步掃除影響安全之風險。數據顯示交通死傷人數減少195人，展現整頓決心。（圖／翻攝自基隆市警察局交通隊FB，以下同）

生活中心／綜合報導

基隆市政府近日公布114年度交通安全成績單，多項事故指標表現亮眼！根據交通部道安最新資料顯示，基隆市114年「全般」交通事故每十萬人死傷人數為1,132人，不僅較113年減少195人，降幅達14.6%，排名更提升至全台灣本島第1名。此外，民眾關注的行人交通安全，死傷人數較113年大幅減少44.1%，展現出基隆推動交通改革的成效顯著。

針對行人路權的改善，基隆市長謝國樑自112年1月起率全國之先推動「行人友善」政策，透過騎樓整平、設置庇護島、綠底行穿線、放大型行人號誌燈、行人早開時相、行人專用時相、無號誌化路口警示設施等設施，並積極執行校園周邊改善計畫、提升道路品質公共環境改善計畫、永續提升人行安全計畫及易肇事路口路段改善計畫等，全面提升市區步行空間，再藉由執法作為深化駕駛人的停讓觀念。隨後更於113年11月起進一步推動「行人有序」政策，旨在導正路人的正確用路習慣。基隆市警察局為提升路口安全，自114年4月1日起同步執行「路暢專案」，針對併排停車、岔路口違停及占用行人穿越道等違規行為持續強化巡查取締，逐步清除潛在風險。

▲基隆市積極推動「行人友善」政策，圖為警方執行路口執法，針對不停讓行人車輛進行取締，政策實施下，駕駛人停讓觀念深化，114年行人死傷人數大幅下降。

從交通部道安數據分析來看，基隆市114年「行人」事故每十萬人死傷數為56.2人，較113年減少44.4人，排名在本島一口氣進步了16名 ，位居第2低。除了行人表現傑出，其餘交通分類指標同樣名列前茅，其中「機車」事故每十萬人死傷889人 ，較113年減少142人 ，降幅達13.7%，在本島排名第1；「高齡者」事故每十萬人死傷192人 ，較前一年減少30人，排名提升至本島第2；而「酒駕」事故每十萬人死傷則為20.8人 ，較113年減少5.5人，排名進步1名 ，位居本島第3。

警察局對此表示，死傷人數創新低只是階段性的肯定，交通安全「沒有最好，只有更好」。未來將持續與市府團隊合作，針對基隆多雨、丘陵地形等特性，滾動式調整道安措施，並加強雨天及夜間的照明與警示設備。市府也呼籲全體市民共同努力，讓「路口停讓」與「行走有序」成為基隆人的生活DNA，攜手打造全民安心步行的暖心城市。





