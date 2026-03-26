肯德基X多力多滋推出「香菜爆擊蛋撻」　網崩潰：不要玩食物

▲肯德基找來多力多滋聯名推出「香菜爆擊蛋撻」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

肯德基昨日發文預告將推出香菜蛋撻，不少人崩潰直呼「不要玩食物了」，但也有香菜控十分期待。業者今（26）日正式公開販售資訊，攜手多力多滋打造「香菜爆擊蛋撻」，3月31日至4月13日限時2周開賣。

肯德基「香菜爆擊蛋撻」在蛋奶餡中加入流心香菜風味醬，頂層鋪滿香菜多力多滋脆片，打造雙重香菜滋味，單點售價57元、蛋撻禮盒305元；另提供香菜嚐鮮券（優惠碼50489），內含香菜爆擊蛋撻1顆、原味蛋撻1顆。

▲香菜爆擊蛋撻禮盒305元。

肯德基昨日於社群平台搶先發出聯名預告，不少網友崩潰「誰准爺爺這樣亂玩蛋撻的」、「配香菜，你們根本是恐怖份子」、「各位不要玩食物了」，但也有許多香菜控興奮直呼「為了香菜我要買」、「迫不及待」、「香菜是我一輩子的愛人」，引發熱烈討論。

▲Popeyes則首度推出銅板漢堡「輕享脆雞堡」。

另外，Popeyes首度推出銅板漢堡「輕享脆雞堡」，選用布里歐堡體搭配現炸雞腿排、生菜，並淋上經典美乃滋、香甜蜂蜜芥末醬雙醬，單點售價89元、套餐158元（含肯瓊脆薯、38元飲品），全門市販售。