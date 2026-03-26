渣男約不到第二砲竟散布19秒私密片　老師滑手機驚見：這我學生

▲老師滑社群網路時驚見女學生的私密片。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名林姓男子與17歲少女小愛（化名）發生性關係後，竟因「吃不飽」想約第二砲遭拒，由愛生恨化身恐怖情人，林男不僅傳訊恐嚇，甚至將小愛的私密照與個資剪輯成19秒短影音上傳社群網路，還惡意標註「外流影片」，沒想到影片剛上架就被學校老師滑手機抓包，少女接到老師通報後崩潰報警，法院審理後，依恐嚇等罪判林男3月及1年1月徒刑，均緩刑3年。

判決指出，林男與小愛前年9月透過網路結識，兩人10月開房間嘿咻，林男對小愛念念不忘，一個月後意猶未盡想「再來一發」，不料遭小愛斷然拒絕，林男惱羞成怒，竟傳LINE恐嚇「拍得不錯」、「沒報警我就下架」，佯稱手中握有性愛片逼少女就範。

小愛不理會，林男竟使出下流手段，將小愛的個人照片、校系、裸大腿偷拍照及鹹濕對話，精心剪成19秒短影片PO上社群網路，這段「復仇影片」在網路上流傳，正好被小愛的老師滑手機看到，老師驚覺「這不是我學生嗎？」嚇得趕緊通知小愛，報警抓了林男。

高雄地院審理時，林男自知法網難逃坦承犯行，並趕緊掏錢與小愛達成調解，法官考量他已賠償完畢，依成年人故意對少年犯恐嚇危害安全罪、散布少年與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之影片罪，分處林男3月及1年1月徒刑，均緩刑3年，全案可上訴。