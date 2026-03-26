當綠營刺客讓蔣萬安很難打選戰？　沈伯洋：要問蔣萬安才準

▲民進黨團副幹事長、立委沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨台北市長人選未定，行政院副院長鄭麗君被視為首選，但傳出黨內評估，若鄭麗君未點頭，綠委沈伯洋就是第二人選。民進黨台北市議員洪健益認為，台北市長蔣萬安慣於用「溫和中立」當保護色，台北選戰需要位打破濾鏡、直球對決的「刺客型選手」沈伯洋，蔣萬安如果真的對上沈伯洋，「這場仗肯定會非常難打」。對此，沈伯洋今（26日）回應，他現在是民進黨團幹部，也是台北市民，蔣萬安到底好不好選，應該問蔣萬安才準確，因為是蔣萬安要對市民負責。

民進黨台北市議員洪健益日前表示，當蔣萬安慣於用「溫和中立」當保護色時，台北選戰更需要位能打破濾鏡、直球對決的「刺客型選手」沈伯洋，沈伯洋是黑熊學院創辦人且兼任副教授，長期深耕國安、民防、認知作戰與犯罪學領域，建立清晰且具說服力的專業形象，社群平台Threads也累積超過30萬粉絲，相較蔣萬安約7萬多粉絲，除了贏人氣，更能快速觸及年輕族群，並擴散議題、創造話題。

洪健益認為，這樣的能力不只用於選戰，也是種城市治理的優勢，且沈伯洋的專業與論述，能迫使對手正面回應，將戰場拉回「國安、認知作戰、兩岸忠誠」等核心議題。

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長沈伯洋、副書記長吳沛憶今（26日）召開輿情回應記者會。沈伯洋表示，重點是選對會要做出相關決定，他現在是民進黨團幹部，也是台北市民，蔣萬安到底好不好選，應該問蔣萬安才準確，因為是蔣萬安要對市民負責，這3年有沒有達到大家的期望？這才是會影響蔣萬安好不好選的最重要因素。

吳沛憶則說，任何政黨要推出市長參選人，目的都不是為了要讓誰難過，大家真正在意的，是台北市民會不會難過、台北市民這些年好不好過、台北市有沒有難過這件事。怎樣的參選人可以讓這個城市變更好，這是我們最關心的。

吳沛憶指出，民進黨各縣市參選人陸續提名中，台北市長參選人部分，中央黨部這周也找了台北市議員、立委進行充分討論，「最終的人選是我們希望怎麼樣讓台北更好」，也希望現任市長可以讓台北更好，這才是市民最關心的。

同時身兼選對會成員的莊瑞雄也說，人選很快就會出來了。