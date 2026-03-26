勞動部學程預聘整併升級！最高補助90萬　助青年畢業即就業

▲勞動部整併學程與預聘計畫，提升補助助青年接軌職場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助大專青年縮短求職歷程、強化實務能力並順利銜接職場，勞動部整併原有「大專校院辦理就業學程計畫」及「大專青年預聘計畫」，推出全新升級版「補助大專校院就業學程企業預聘青年計畫」，透過提高補助額度、強化獎勵機制及擴大訓練產業別三大措施，串聯產官學資源，打造學用合一的人才培育模式。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，該計畫自今年3月13日正式啟動，重點升級包括每案實務學程補助經費最高提高至90萬元，並提供企業媒合工作崗位訓練的獎勵機制，同時依產業類別補助每名學員訓練費3.6萬元或7.2萬元。另為提升青年留任意願，若完成訓練後留任企業達30日，即可申請1萬元留任獎勵金，鼓勵學生在學期間即投入職場實習，達到「畢業即就業」的目標。

實際案例方面，參與2024年度預聘計畫的崑山科技大學電機工程系學生戴佳君，透過計畫進入大成工程股份有限公司擔任機電工程師實習，在職場導師帶領下快速上手，結訓後不僅能獨立作業，還因表現優異獲公司加薪留任。戴佳君分享，大四就能進入企業實習，不僅降低學用落差，也避免畢業後面臨求職空窗期，鼓勵學弟妹踴躍參與。

企業端同樣受益，大成工程股份有限公司陳姓人資經理指出，面對人口老化與勞動結構改變帶來的缺工壓力，自2024年起透過預聘計畫，搭配職場導師制度，每年培訓近30名營造領域青年人力，不僅補足人力缺口，公司提供薪資待遇、免費宿舍及返鄉津貼等福利，也有效提升留任率。再加上政府補助每人最高7.2萬元訓練費，讓企業、學校與青年三方共創多贏。

劉邦棟進一步指出，為表揚優良學程與訓練單位，勞發署於114年首度辦理評選活動，轄區內嘉南藥理大學與中國化學製藥公司均獲頒20萬元獎金與獎狀肯定，展現產學合作成果。



此外，本計畫自即日起開放申請至2026年4月30日，由各大專校院統一向雲嘉南分署提出申請，相關資訊可洽(06)6985-945轉1712，或撥打免付費客服專線0800-777-888。勞動部呼籲，青年學子把握機會提早接軌職場，為未來職涯奠定穩固基礎。