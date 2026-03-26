處理少子化、高房價！Cheap揭2帖藥很猛：好想贏南韓

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像）

網搜小組／曾筠淇報導

網紅Cheap近日發文探討南韓總統李在明的打房與搶救少子化手段，肯定其作法直擊痛點，雖然打房有沒有效還不知道，但少子化目前有效。而他也認為，李在明以某種程度上來說，「很猛！」

李在明低價售出公寓，禁包租公官員管房市

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「好想贏南韓！」Cheap在臉書上發文指出，李在明認為，政治人物若囤房，卻喊打房，就很像在講笑話，所以他不但以身作則，低價售出自己的首爾公寓，更禁止具包租公身分的官員參與房市決策，藉此杜絕官員一邊炒房、一邊制定政策的狀況。

搶救少子化！推動相關政策解決痛點

針對少子化，Cheap分析南韓近期生育率反彈原因。除了尹錫悅時期的津貼與全薪育嬰假奏效，李在明更進一步介入企業文化。他推動10點上班並補助企業聘用職務代理人，直接解決父母因擔憂職涯與生活品質受創而不敢請育嬰假的根本痛點。

至於「這兩帖藥」有沒有效？Cheap直言，少子化目前有效，打房還不知道，但比起那些一邊炒房，一邊叫別人不要炒房；還有一邊低薪，一邊問為何不生小孩的人，李在明已經算是對症下藥了。

Cheap認為，李在明在某種程度上來說，「很猛」，只是李在明因為跟習近平會「眉來眼去」，所以被南韓的在野黨視為親中、覺得他很軟。而他提出更準確的說法，即李在明屬於進步派，傾向對話，且包含北韓、中國。

Cheap說，可以喜歡李在明，也可以討厭李在明，但有件事情很難否認，有些地方的政治，是在處理問題，也有些地方的政治，則是處理提出問題的人，就看南韓人喜歡哪一種。