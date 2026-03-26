20歲正妹命喪泰國！遭男友「刀工嫻熟」分屍8大袋　他職業曝光

▲20歲寮國女子遭男友殺害分屍。（圖／Facebook／THAI PRESS）



記者王佩翊／編譯

泰國一名20歲的寮國籍女子遭同為寮國籍的同居男友殺害後肢解，屍塊被分別裝進8個黑色垃圾袋，棄置在暖武里府的一條運河中。警方獲報後成功鎖定嫌犯，並在其企圖逃亡出境前將他逮捕。警方指出，目前遺體仍有部分部位尚未尋獲，分別是肋骨與內臟器官。值得注意的是，法醫在驗屍過程中發現，兇嫌刀工嫻熟，而他的確就是在醫院餐廳擔任廚師。

河中驚現毛巾包頭顱 警擴大搜出8袋屍塊

綜合泰媒報導，暖武里府巴吞他尼（Pathum Thani）警局3月24日晚間8時接獲民眾通報，指在當地的運河中發現人體殘骸。警方緊急趕抵現場後，先在河中尋獲一個黑色垃圾袋，打開一看，裡面竟然裝著一顆女性頭顱。警方隨即擴大搜索範圍，陸續在距離第一袋遺骸約50公尺處、10公尺外，以及附近的廢棄巷弄中，搜出更多裝有屍塊的垃圾袋，共計尋獲8袋。

法醫鑑定：遺體僅拼湊80% 關鍵部位仍下落不明

法醫25日公開最新的驗屍進度，被害人確認為20歲的寮國籍女子Am，法醫研究所目前收到的遺體殘骸僅約佔全身的80%，仍缺少關鍵的「肋骨」與「腹腔內器官」。

法醫進一步說明，目前送驗的屍塊分裝在6個袋子中，包含手臂、大腿、軀幹及頭部，缺少的肋骨與內臟是判定死者生前是否曾遭受虐待的重要關鍵。鑑識團隊正全力透過 DNA 比對確認所有肢體是否屬於同一人，並觀察各器官的屍斑沉澱狀況，以推算正確的遇害時間。

▲▼嫌犯將女友分屍後丟棄在河中。（圖／Facebook／THAI PRESS）



監視器錄下「最後身影」 廚師男友嫌刀法俐落

警方調查發現，被害人Am與26歲的寮國籍男友Tom同居在曼谷的一間套房中。研判Am應是在住處遇害後遭分屍，Tom隨後將遺體運往巴吞他尼地區棄屍。兩人住處的監視器更拍到致命鐵證：Am進入屋內後就再也沒有出來，而Tom則被錄下在案發後手提黑色塑膠袋離開的畫面，塑膠袋內疑似就是死者頭顱。

法醫從屍塊的切口特徵分析，嫌犯疑使用單一刀具進行肢解，雖然屍塊數量眾多，但由於Tom的職業為廚師，其使用刀具的手法相當純熟、老練。法醫補充，歹徒通常會選擇在受害者死亡後才進行分屍，因為若受害者還有心跳或昏迷，肢解時血液會大量噴濺，導致現場極難清理。

從現有的跡證來看，此案高度懷疑是由兇嫌一人獨自犯案。警方辦案人員也表示，正加速追查缺失的部位，以補齊相關證據，並已將Tom移送法辦。

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