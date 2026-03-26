快訊／來了！京華城案一審將宣判　柯文哲抵達北院聽判

記者劉昌松、黃哲民、黃彥傑、黃資真／台北報導

前民眾黨主席柯文哲捲入京華城等案，被依違背職務收賄罪、圖利罪、公益侵占罪、背信罪共四項罪名起訴，全案歷經將近2年攻防後，今(26日)下午2點30分台北地院將宣判一審結果，備受外界關注，因宣判後將進行強制處分訊問程序，命柯文哲、沈慶京、應曉薇與李文宗4名被告須到庭聆判，稍早在下午2點20分左右，柯文哲面露燦笑現身北院，現場支持者大聲高呼支持。

▲京華城案一審宣判，柯文哲抵達北院。（圖／記者林敬旻攝）

▲京華城案將於下午2點30分宣判。（圖／記者黃彥傑攝）



全案源自於2010年威京集團申請土地使用分區變更，因不滿容積率計算方式，長期與北市府交涉，後經向監察院陳情，2016年監察院糾正北市府。2018年，京華城提起行政訴訟，加上透過北市議員應曉薇多次召開「協調會」施壓北市府官員。最終柯文哲核予京華城20%容積獎勵，以及30％容積移轉，使京華城從原本的560%容積率，提高至840%。

2024年5月台北地檢署接獲檢舉，深入調查後認為柯文哲涉嫌圖利威京集團超過121億元不法利益，20%的容積獎勵非單純行政裁量。同年8月31日，台北地檢署指揮廉政署北調組兵分10路發動大規模搜索，並帶回柯文哲訊問，後續歷經多次交保、羈押，雙方大鬥法，結果多次逆轉讓外界驚呼連連。

▲柯文哲面露燦笑，看似心情不錯。（圖／攝影中心攝）



同年12月26日，台北地檢署全案偵結，依違背職務收賄罪、圖利罪、公益侵占罪、背信罪共四項罪名，起訴柯文哲，合計求刑28年6月。歷經一年多的開庭審理，一審結果將在今天下午2點30分見真章。