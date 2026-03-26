關窗噴殺蟲劑30分鐘「像毒氣室」　專家示警：人和寵物都要離開

▲環境部化學署長蔡孟裕（右）與防蚊專家李後鋒提供「防蚊全攻略」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

天氣漸熱，台灣即將進入病媒蚊好發期。環境部表示，防蚊治本關鍵從源頭做起，民眾每周應落實「巡、倒、清、刷」，定期清除積水，不讓蚊子有滋生場所，購買輔助用藥要記住來源合法。專家也提醒，防蚊與驅蚊要注意安全，使用殺蟲劑、蚊香進行「密閉室撲殺」須30分鐘以上有效果，但人及寵物得先離開室內。

隨著氣溫逐漸回暖，蚊蟲也越來越多，不少民眾已經開始使用殺蟲劑或蚊香來驅蚊。環境部今天和防蚊專家共同召開記者會，指氣溫回升伴隨降雨，有利病媒蚊生長，蚊子從卵、孑孓、蛹到羽化成蚊僅需約7至10天，會中並提供防蚊產品全攻略，提醒防蚊應從源頭杜絕孳生源。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環境部化學署長蔡孟裕表示，若雨後積水未清除，一周後病媒蚊數量將呈倍數增長，而防蚊關鍵則是從源頭做起，民眾每周應落實「巡、倒、清、刷」，定期清除積水，不讓蚊子有滋生場所，才能從源頭杜絕蚊患。

中興大學昆蟲系特聘教授李後鋒進一步指出，其實蚊子是人類養大的，故要降低病媒蚊密度，則是落實「巡、倒、清、刷」，而在防蚊工具中，首選則是物理性產品，像是捕蚊燈，其次是捕蚊拍，還有裝蚊帳。他說，自己家中現在還裝蚊帳，在戶外則是穿長袖與長褲來防護。

不少民眾會使用殺蟲劑、蚊香來撲殺蚊子，目前也是台灣環境有害生物管理協會理事長的李後鋒提醒，市售防蚊產品有殺滅、驅趕及忌避三大效果，像是使用殺蟲劑、蚊香，概念如同「毒氣室」，使用時需關閉窗戶，至少30分鐘以上才有效果，但人與寵物（含魚類）要先離開，使用完畢得先開門窗通風後再進入。

至於室內有人時使用液體或卷式蚊香，李後鋒提醒，使用時務必保持空氣流通，建議置在玄關或上風處防止蚊蟲飛入，每天使用不超過8小時。而使用防蚊掛片或塗抹於人體的防蚊液，目的是干擾蚊蟲感官使其不願靠近，民眾依標示佩戴或噴塗即可，同時也要注意時效問題。

為確保使用安全，環境部建議，防蚊產品使用前應詳閱產品標示說明並依說明內容使用；選購藥品也請遵循「四要原則」，首先要對症（確認防治對象是蚊子），其次要合法（認明環部/環署核准字號），三要注意時效（確認有效期限），最後是要識標（使用前先看標示），民眾可到環境部「環境用藥查詢系統」查詢合格產品資訊。