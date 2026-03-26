上工上工！京華城案今宣判　柯文哲上午神情輕鬆出門赴黨部

記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲捲入京華城案，官司今（26日）下午一審宣判。柯上午10點32分步出家門，隨即搭車離去。面對提問有沒有睡好？媽媽狀態還好嗎？他面露微笑、神情輕鬆表示「還好」，接著一慣低語「上工、上工」上車離開。據了解，柯出門後，預計先到黨部開會，待開庭時間接近時、約下午2點多左右，再出發到法院。

▲前民眾黨主席柯文哲26日步出家門，隨即搭車前往黨部。（圖／記者鄭遠龍攝）



京華城案歷經台北地檢署4個月偵辦、台北地院近1年的審理後，今將揭曉一審判決結果。2024年12月26日，北檢依貪污、圖利、侵占、背信等四項罪名，起訴柯文哲，合計求刑28年6個月。後幾經來回交保爭鋒，最終在2025年9月北院裁定柯文哲以7000萬元交保，結束將近1年的關押。

全案糾結1年多，北院將在今下午一審宣判，結果如何備受各界關注。柯文哲今上午10點32分左右步出家門，神情輕鬆、帶著一貫微笑，面對記者提問沒有睡好？擔心官司結果嗎？媽媽狀態還好嗎？他僅表示「還好」，接著稱「上工、上工」後就搭車離開。

據了解，柯文哲上午出門預計先到黨部開會，稍作休息後，待開庭時間接近時、約下午2點多左右，再出發到法院。北院預計下午2點半宣判一審結果。

除了有部分中南部縣市支持者集結北院等待柯外，民眾黨中央也規劃下午5點召開「柯文哲司法記者會」，地點為台大國際會議中心，與會人員包括柯文哲及律師團、黃國昌等人。同時也透過社群號召小草到記者會場外聲援。