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大陸 大陸焦點 特派現場

「周杰倫新專」意外帶紅陸UNIQLO冷門上衣！　黃牛市場瘋搶

記者廖翊慈／綜合報導

周杰倫時隔4年推出新專輯《太陽之子》，25日釋出首支19秒預告後掀起熱議，預告中致敬畫家克林姆名畫《吻》的畫面，也意外帶動相關商品熱賣。一款UNIQLO×MoMA聯名印有《吻》的T恤隨即在中國爆紅，從冷門單品變身搶手商品，甚至在黃牛市場上溢價1.4倍。

▲周杰倫新歌MV致敬世界名畫。（圖／翻攝自IG）

▲周杰倫新歌MV致敬世界名畫。（圖／翻攝自IG）

▲周杰倫新專意外帶紅UNIQLO上衣。（圖／翻攝自海報新聞）

▲周杰倫新專意外帶紅UNIQLO上衣。（圖／翻攝自海報新聞）

據《海報新聞》報導，該款T恤原本銷量平平，甚至長期乏人問津。得物App數據顯示，上線初期月銷量僅2件，但隨著《太陽之子》預告發布，粉絲迅速發現畫面中的元素與UNIQLO聯名款相似，掀起搶購潮。短短3天內，銷量迅速突破100件。

▲▼周杰倫新專意外帶紅UNIQLO冷門上衣。（圖／翻攝自海報新聞）

▲迅速登上熱搜榜。（圖／翻攝自海報新聞）

▲迅速登上熱搜榜第一。（圖／翻攝自海報新聞）

報導指出，記者25日查詢淘寶天貓UNIQLO官方旗艦店發現，該T恤原價99元（人民幣，下同），優惠價85元，近7天瀏覽量超過6萬次、下單人數破萬，目前多數尺寸已售罄，僅剩L與XL碼在售。該商品也登上天貓印花文化衫熱銷榜第一名，並連續5天蟬聯榜首，24小時內銷量超過500件。

隨著需求暴增，二級市場價格也明顯上漲。原價99元的T恤，在得物等平台最高成交價達239元，溢價約140元，漲幅達1.4倍。原本普通的藝術聯名款，一夕之間被貼上「周杰倫新專輯周邊」標籤，甚至被粉絲稱為「應援戰袍」。

▲周杰倫「太陽之子」MV全球首映＆專輯記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲周杰倫「太陽之子」MV全球首映＆專輯記者會。（圖／記者周宸亘攝）

不過，該款T恤實際上為UNIQLO與紐約現代藝術博物館（MoMA）的常規聯名商品，與周杰倫並無官方合作關係。此次爆紅純屬巧合，卻意外搭上新專輯話題熱度。有網友戲稱，UNIQLO「神預測」周杰倫新專輯風格，在零行銷投入下成功「蹭熱度」，帶動銷量與討論度同步飆升。

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