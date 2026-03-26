限時5天！美以「暫緩獵殺2大咖」換和談　伊朗批：條件太嚴苛

▲ 伊朗國會議長卡利巴夫。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國與以色列為促成與伊朗的和談，已將2名伊朗高層官員暫時從暗殺名單中移除。根據《華爾街日報》25日引述美方官員報導，伊朗國會議長卡利巴夫（Bagher Ghalibaf）及外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）已被暫時移出目標清單4至5天。

伊朗拒美停火提議 批評條件過於苛刻

但伊朗拒絕美方停火提議，批評條件「過於苛刻」，強調只有在德黑蘭認為自身條件獲得滿足時，才會選擇結束這場戰爭。儘管土耳其、巴基斯坦與埃及等國積極斡旋，推動美伊雙方談判代表會面，但官員坦言成功機率極低，因雙方訴求存在重大分歧。

白宮警告發動前所未有猛烈打擊

白宮發言人李維特25日警告，伊朗若不同意結束衝突，美國將發動「前所未有的猛烈打擊」。自2月28日戰事爆發以來，以色列已在空襲行動中殲滅多名伊朗政權要員，包括最高領袖哈米尼、安全首長拉里賈尼與前情報部長哈提布等人。

以色列採取類似對付哈瑪斯與真主黨的「斬首策略」，持續威脅獵殺伊朗高層領導人；美方則集中打擊軍事設施及飛彈生產基地。

川普24日表示，初期攻擊已消滅許多哈米尼的可能接班人，「我們殺了所有領導層，然後他們開會選新領袖，我們又把他們全滅了。現在有新的一批，我們也能輕易做到，但先看看他們表現如何。」