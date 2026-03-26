威廉王子「緋聞情婦」開度假村　就在凱特家門口

▲威廉王子（左起）和凱特王妃，曾與蘿絲漢伯里、大衛洛克薩維奇夫婦同場出席活動。（圖／翻攝X@elleco2515）

圖文／鏡週刊

英國威廉王子（Prince William）與妻子凱特王妃（Kate Middleton）位於諾福克郡的鄉間住所「安默莊園」旁，近日傳出將打造一座高級森林水療度假村，而度假村的主導者，就是曾被傳是「威廉緋聞情婦」的女貴族蘿絲漢伯里（Rose Hanbury）。

豪華森林水療藏了什麼？ 真就開在王室家隔壁？

根據《每日郵報》報導，蘿絲與丈夫、喬蒙德利侯爵大衛洛克薩維奇（David Rocksavage）擁有緊鄰安默莊園的「霍頓莊園」（Houghton Estate），夫妻倆已正式取得當地政府批准，將在約20公頃（約50英畝）的土地上，打造一座以自然為主題的療癒度假空間「Wyld Cabins」。

▲蘿絲漢伯里與丈夫喬蒙德利侯爵大衛居住於霍頓莊園，家世顯赫。（圖／翻攝X@sugabelly）

該計畫將興建45間森林木屋，每間都配有林地景觀、私人戶外銅製浴缸、柴火爐與遮光窗簾，主打遠離喧囂、徹底放鬆的住宿體驗。此外，園區還規劃多項養生設施，包括桑拿、戶外冷水池、熱水池與冷熱交替療法空間，強調結合自然環境，進行身心療癒。

官方文件指出，這項度假體驗將讓旅客可以「數位排毒」，重新與大自然連結，鼓勵旅客放慢生活，沉浸在森林的寧靜中。另外，度假村距離威廉與凱特的安默莊園僅約2.4公里（約1.5英里），開車只要幾分鐘，幾乎等於「就開在威廉和凱特家門口」。

從王室閨密到緋聞情婦？ 這段關係到底怎麼開始的？

事實上，現年42歲的蘿絲曾當過模特兒，也曾為英國保守黨政治人物麥可戈夫（Michael Gove）工作。她與大23歲的大衛在2009年結婚，育有一對雙胞胎兒子與一名女兒，一家人長年居住於霍頓莊園。大衛是英國首任首相羅伯特華波爾（Robert Walpole）的後裔，並於1990年繼承侯爵爵位，家世顯赫。夫妻倆常在莊園舉辦藝術沙龍、大型音樂節等活動，在英國上流社會頗具影響力。

▲蘿絲漢伯里（左）與凱特王妃（右）素有交情。中間為威廉王子。（圖／翻攝X@PopBase）

不過，蘿絲最受矚目的，仍是她與英國王室的密切關係，她的祖母曾是已故女王伊莉莎白二世的伴娘，自己則與凱特素有交情，曾協助平民出身的凱特熟悉貴族禮儀。

然而，2019年在凱特懷第三胎路易王子時，蘿絲與威廉被傳出緋聞，從此被指是「威廉的緋聞情婦」。那段緋聞在凱特2024年罹癌休養期間被炒至高點，就連美國脫口秀主持人史蒂芬荷伯（Stephen Colbert）也曾節目上諷刺蘿絲，隨後她透過律師反擊，強調「那些傳言完全是假的」。



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