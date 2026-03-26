F生育率低...eeling18兒童節禮物今年又少600份　埔里鎮催生

▲Feeling18巧克力工房連續17年為在地學童提供兒童節禮物。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣出生率屢創新低，埔里鎮公所為減輕家庭負擔、鼓勵生育，除生育獎勵金，今年起加碼提供1至5歲兒童生日禮金，總計從出生至滿5歲可領到12萬元；在地的Feeling18巧克力工房業者也連續17年提供兒童節禮物，今年準備近萬份「曲奇餅乾禮盒」贈予大埔里地區四鄉鎮學童，希望溫暖每顆童心。

Feeling18巧克力工房於兒童節前夕的3月25日舉辦「巧克力叔叔的冠軍培訓班」公益記者會，連同埔里、魚池、國姓、仁愛四鄉鎮送出9125份曲奇餅乾禮盒給在地孩子們；客製化禮盒以童趣明亮的插畫呈現，並傳達活動核心精神：「你心中的冠軍是什麼模樣呢？」

Feeling18創辦人茆師傅說明，每位孩子心中都擁有一份獨特的「冠軍配方」，也許是堅持的毅力、溫暖的善良、創意的靈感，或勇敢嘗試的決心，「無論你是麵包冠軍、馬拉松冠軍、畫畫冠軍、科學實驗冠軍、刷牙冠軍，甚至是微笑冠軍，每種特質都值得被大大肯定。」他強調希望孩子們透過這份小禮物，記得自己的天賦、力量與光芒，也提醒孩子們保持好奇心，勇敢探索世界，並持續堅持自己的熱愛、用心投入，成為自己生命故事裡的冠軍。

現場也特別邀請Feeling18主廚蔡約群，分享去年代表台灣遠赴義大利參加世界盃聖誕麵包大賽，並勇奪世界冠軍的心路歷程；他提到無論是做麵包還是追求其他興趣，旅程中的每一步都充滿學習的意義，這才是真正的冠軍精神。

埔里鎮長廖志城表示，由於出生率低，今年送給4鄉鎮學童的兒童節禮物較去年又減少600份，鎮公所特別提升社會福利措施，在生育獎勵金2萬元外，今年起設籍埔里滿1年的1至5歲兒童，每年生日還有生日禮金2萬元，提醒只要符合領取生日禮金條件的小朋友，家長務必在子女生日過後的3個月內主動向該所民政課申請。