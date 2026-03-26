柯文哲世紀宣判影響未來從政之路？　綠黨團：民進黨不是算命的地方

▲民進黨團召開輿情回應記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲捲入京華城案，官司今（26日）下午2點30分一審宣判。外界關注，若柯文哲被判處超過十年有期徒刑，將不得參選總統，意即提前宣告柯文哲角逐2028總統大選夢碎。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，「我們又不是法官」，民進黨不宜對司法案件有過多延伸評論，民進黨不是算命的地方，無法算出一審會怎樣，就尊重司法，勿枉勿縱。

民進黨團幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長沈伯洋、副書記長吳沛憶今（26日）召開輿情回應記者會。針對柯文哲案世紀宣判，莊瑞雄表示，到底宣判結果怎麼樣，民進黨團不方便去猜，民進黨一貫對司法案件就是尊重司法，勿枉勿縱，幾個小時後就會知道。

至於對外界分析柯文哲量刑恐影響2028大選，莊瑞雄指出，大家在猜為什麼司法案件言詞辯論終結後，一般司法實務上都會講，3月26日宣判，「被告不用到庭」，這個案子剛好相反，法官請當事人到庭，大家也揣測很久，到底是什麼原因？這句話對他是負面的？社會重大案件涉及對社會警示作用等，或強制處分部分會更加嚴格？現在是交保，更加嚴格大家去揣測是收押，但時間還沒到，各方揣測莫衷一是，民進黨團不做過度評論。

莊瑞雄說明，當然《總統副總統選舉罷免法》規定，只要涉及重罪，尤其一審判決十年以上，「就剝奪你的參選資格」，最主要是總統當選人有刑事豁免權，因此法律對總統參選人有更高的道德標準，防範當選後引起政爭，任何國家都有選舉資格限制，寬鬆不一，但都會建立預先防範機制。

莊瑞雄說，不只總統副總統，一般公職只要判十年，也會剝奪參選資格，舉輕足以明重。一般人會講判決還沒確定是無罪推定，是，還沒有三審定讞以前確實很多案件是無罪推定，但因為涉及到公眾人物，尤其涉及到總統或一般公職，立法者，也就是立法院上次修法時，認為要對這些參選人課予更高的要求標準，因此只要一審判決十年以上，確實就沒辦法參選。

莊瑞雄表示，「但是你講的是說萬一無罪，我們又不是法官」，民進黨團不宜對司法案件有過度延伸跟評論，民進黨團又不是算命的地方，沒辦法算出一審判決會怎樣，然後算出萬一超過十年不得參選，也不要說萬一無罪，「判個9年就麻煩了啦！判個9年大家就還是有參選資格」，所以不宜也不對任何個案、司法案件去做預判，就尊重司法判決。