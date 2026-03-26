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大陸 大陸焦點 特派現場

香港「五屍凶宅」拍賣　風水師「奪命符水」殺5女

▲▼吸毒。（圖／CFP）

▲風水師調製劇毒符水，殺害5名女性。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港1998年「五屍命案」的凶宅25日進行拍賣，以低於市價六成的230萬港元（約900萬元新台幣）開拍，但只喊到260萬港元（1020萬元新台幣）就無人願意加價，最終因未達底價被收回。

「五屍命案」的凶宅位於九龍灣的德福花園，兇手李育輝來自廣東汕頭，是一名風水師，在妹妹的住所設壇，替人算名、祈福、驅魔、趕二奶，在香港的貴婦圈小有名氣。

香港僑威集團主席許經振的妻子林春麗與好友蔡秀珍、徐順琴6月底來找李育輝算命，一行人並前往徐順琴位於德福花園的住所看風水。

不料，7月22日，許經振便打電話報警，稱妻子林春麗與好友失蹤蔡秀珍，兩人失蹤之前分別在銀行領了77萬港元與22萬港元，相當不尋常。

晚間，警方就在徐順琴的家中發現5具女性遺體，分別為，徐順琴（41歲）、林春麗（49歲）、蔡秀珍（45歲），還有徐順琴的兩個女兒李迎曦（17歲）、李迎暉（15歲）。

由於現場沒有搜刮、掙扎的痕跡，死者也沒有遭到侵犯，桌上還有疑似遺書的紙條，提到3人在婚姻、愛情的挫折，一旁還有做法事的道具，警方最初以集體自殺調查。

不過，警方後來逐漸發現疑點，包括現場沒有自殺的器具、3人生前都曾向親友借款，以及原先答應作證的李育輝突然失約。

警方隨後得知李育輝已離開香港前往汕頭，認為他涉重嫌，於是尋求大陸公安的協助，在李的友人家中將他逮捕。

根據調查，李育輝知道徐順琴、林春麗、蔡秀珍3人經濟富裕後，就開始計劃謀財害命，從在電鍍廠工作的友人那裡騙來劇毒的氰化鈉，調製成「符水」，帶往徐順琴家。

在徐順琴家中開壇作法時，李育輝誘騙5人喝下符水，待5人毒發死亡後，將他們做法時說出的願望寫在紙上，佈置出集體自殺的假象，並帶著徐、林、蔡生前向親友借來的共130萬港元，連夜逃往汕頭。

李育輝最終在大陸受審，被依故意殺人、搶劫等罪判處死刑，於1999年4月20日執行。

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