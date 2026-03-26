柯文哲一審下午宣判！判決書多達近千頁　今不公布「完整全文」

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，全案經北檢偵結後起訴，求刑28年6月，當時起訴書洋洋灑灑多達891頁、起訴被告達11人，在歷經近2年攻防後，今(26日)下午台北地院將做出一審宣判，由於本案牽連層面甚廣，受到各界高度關注，但據悉，判決書多達數百頁、甚至近千頁，北院今宣判主文後，並不會立刻提供全文電子檔，需要數天完成校對後才能對外公布完整判決書。

▲台北市前市長、台灣民眾黨創黨主席柯文哲捲入京華城案，台北地院今下午將做出一審宣判。（圖／記者黃哲民攝）

本案源起於國民黨台北市議員鍾小平等人於2024年5月2日至北檢告發柯文哲圖利，北檢因此分案偵辦，隨後民眾黨又於2024總統大選爆出政治獻金申報不實，檢調查帳後發現其中部分金流與威京集團有不明交集，案件急速升溫，北檢先後約談前台北市副市長彭振聲、議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人，並將其中11人列為被告，其中柯文哲涉嫌違背職務收賄罪、圖利罪、公益侵占罪、背信罪等，遭北檢起訴並求刑28年6月。

柯文哲於2024年9月5日遭羈押，在起訴後，北院召開接押庭，法官裁定柯以3000萬元交保，北檢不服提出抗告，高院因此撤銷原裁發回北院，隨後北院改裁7000萬交保，須電子監控，但又遭高院二度撤銷發回更裁，最終柯文哲於2025年1月2日裁定羈押禁見，直到2025年9月8日才交保重獲自由。

由於本案涉及首都前市長、現任議員、政商關係及政治獻金等爭議，且柯又曾參與總統大選，牽連層面甚廣，因此受到各界高度關注，北院也將於今(26日)下午2時30分做出一審宣判，結果攸關柯文哲未來政治生命。但據了解，由於本案內容複雜，判決書多達數百頁、甚至近千頁，今下午法官宣判判決主文後，北院並不會立刻提供判決全文電子檔，需要數天完成校對後，屆時才能對外公布完整判決書。