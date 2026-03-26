　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲一審下午宣判！判決書多達近千頁　今不公布「完整全文」

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，全案經北檢偵結後起訴，求刑28年6月，當時起訴書洋洋灑灑多達891頁、起訴被告達11人，在歷經近2年攻防後，今(26日)下午台北地院將做出一審宣判，由於本案牽連層面甚廣，受到各界高度關注，但據悉，判決書多達數百頁、甚至近千頁，北院今宣判主文後，並不會立刻提供全文電子檔，需要數天完成校對後才能對外公布完整判決書。

▲▼台北市前市長、台灣民眾黨創黨主席柯文哲，24日在京華城案台北地院一審宣判前，接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市前市長、台灣民眾黨創黨主席柯文哲捲入京華城案，台北地院今下午將做出一審宣判。（圖／記者黃哲民攝）

本案源起於國民黨台北市議員鍾小平等人於2024年5月2日至北檢告發柯文哲圖利，北檢因此分案偵辦，隨後民眾黨又於2024總統大選爆出政治獻金申報不實，檢調查帳後發現其中部分金流與威京集團有不明交集，案件急速升溫，北檢先後約談前台北市副市長彭振聲、議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人，並將其中11人列為被告，其中柯文哲涉嫌違背職務收賄罪、圖利罪、公益侵占罪、背信罪等，遭北檢起訴並求刑28年6月。

柯文哲於2024年9月5日遭羈押，在起訴後，北院召開接押庭，法官裁定柯以3000萬元交保，北檢不服提出抗告，高院因此撤銷原裁發回北院，隨後北院改裁7000萬交保，須電子監控，但又遭高院二度撤銷發回更裁，最終柯文哲於2025年1月2日裁定羈押禁見，直到2025年9月8日才交保重獲自由。

由於本案涉及首都前市長、現任議員、政商關係及政治獻金等爭議，且柯又曾參與總統大選，牽連層面甚廣，因此受到各界高度關注，北院也將於今(26日)下午2時30分做出一審宣判，結果攸關柯文哲未來政治生命。但據了解，由於本案內容複雜，判決書多達數百頁、甚至近千頁，今下午法官宣判判決主文後，北院並不會立刻提供判決全文電子檔，需要數天完成校對後，屆時才能對外公布完整判決書。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
474 1 9781 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／震撼彈！　綠5連霸議員初選不敵政二代、美女新人出線
許維恩抗癌誤PO「露點照」！　友急提醒：快刪
柯文哲「犯後1行為」就可判無期徒刑！　律師：2028別想了
傳川普將宣布停火！納坦雅胡急下令「把握倒數48小時」猛轟伊朗
快訊／上工上工！　柯文哲神情輕鬆出門赴黨部
法官命柯文哲須到庭聆判！　若遭重判「可能增加交保金」
柯文哲判決書多達近千頁！　一審將宣判
男女電梯裡抽菸！成大學生看一眼慘被痛毆：不敢住了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超扯片！違規騎機車還「180度壓車迴轉」　台中囂張猴竟是小六生

快訊／彰化綠營女將涉詐助理費487萬　檢求刑9年半！法院續押

京華城案7大之最！沈慶京最愛講古　泣訴抓蟑螂應曉薇最可憐

渣男約不到第二砲竟散布19秒私密片　老師滑手機驚見：這我學生

鄭文燦貪污案律師團主張違法監聽　桃院打臉：監聽譯文有證據力

台南台江大道大車右轉出事！曳引車與單車碰撞　婦人倒地送醫

台南廂型車右轉不禮讓「女慘壓輪下」　驚悚現場畫面曝光

「你們是檢察官不是四叉貓」　柯文哲法庭10大超狂金句全紀錄

法官命柯文哲須到庭聆判原因曝　若遭重判「可能增加交保金」

柯文哲一審下午宣判！判決書多達近千頁　今不公布「完整全文」

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

德國總統罕見開砲！　批川普打伊朗是「災難性錯誤」

Fubon Angels成員亮相！韓籍5女神中文問好圈粉

柯文哲宣判倒數！　求刑28.5年「總統夢碎」？　判超過這數字政治生命終結

李珠珢哭了！親吐原因「太久沒見大家」　中文告白粉絲：我愛你們

五月天開放免費看彩排「又在開車」　阿信含糊發音：有點像周杰倫XD

超扯片！違規騎機車還「180度壓車迴轉」　台中囂張猴竟是小六生

快訊／彰化綠營女將涉詐助理費487萬　檢求刑9年半！法院續押

京華城案7大之最！沈慶京最愛講古　泣訴抓蟑螂應曉薇最可憐

渣男約不到第二砲竟散布19秒私密片　老師滑手機驚見：這我學生

鄭文燦貪污案律師團主張違法監聽　桃院打臉：監聽譯文有證據力

台南台江大道大車右轉出事！曳引車與單車碰撞　婦人倒地送醫

台南廂型車右轉不禮讓「女慘壓輪下」　驚悚現場畫面曝光

「你們是檢察官不是四叉貓」　柯文哲法庭10大超狂金句全紀錄

法官命柯文哲須到庭聆判原因曝　若遭重判「可能增加交保金」

柯文哲一審下午宣判！判決書多達近千頁　今不公布「完整全文」

朱永弘接任代理主帥以來最滿意一戰　海神輸球仍有大收穫

超扯片！違規騎機車還「180度壓車迴轉」　台中囂張猴竟是小六生

快訊／彰化綠營女將涉詐助理費487萬　檢求刑9年半！法院續押

IVE首攻台北小巨蛋！9月連唱2場「最低票價才800」　4／3全面開賣

不想天天吃藥可選3種長效避孕法　有偏頭痛醫推「皮下植入」

香港「五屍凶宅」拍賣　風水師「奪命符水」殺5女

台南消防表現亮眼！消友會加碼獎勵　OHCA救護人員獲肯定

基隆長照專業服務成果亮眼　接軌長照3.0推動社區式長照機構復能新模式

技職實力再發光　公東高工學子勇奪技能競賽金銀牌

愛迪達在大稻埕開「三葉草中藥行」！Nike神級跑鞋Pegasus 42強化腳感

周杰倫新歌〈那天下雨了〉　歌詞藏彩蛋..呼應23年前的〈晴天〉！

社會熱門新聞

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

前美食節目主持人上廁所一半猝死

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

老公日本出差激戰翻譯女「機拐聲好害羞」　孕妻氣炸早產

柯文哲京華城案將宣判　檢認定「4大罪狀」一次看

柯文哲今宣判！　若判10年以上「2028總統夢碎」

兒女目睹母遭砍求死刑　惡父判無期

林秉文被柬埔寨嚴打！　1原因讓台灣角頭捶心肝

新北某國中再傳霸凌　女學生遭「逼下跪搧耳光」

林秉文被殺原因起底！　竟跟「洗米華」有關

大溪燒烤店清晨大火奪命　20歲男客成焦屍

獨／賓士阿志猴肇事　唾液快篩陽慘了

獨／散熱廠爆技術外流　元鈦董座4人遭起訴

柯文哲今天宣判！　京華城案「重大時間軸」一次看

更多熱門

相關新聞

法官命柯文哲須到庭原因曝　若遭重判恐增加交保金

法官命柯文哲須到庭原因曝　若遭重判恐增加交保金

台灣民眾黨創黨主席柯文哲被控涉犯京華城等案，台北地院一審今（26日）下午2點半宣判，並命柯文哲、沈慶京、應曉薇與李文宗4名被告須到庭聆判，若不到庭可拘提，用意是宣判後，隨即進行強制處分訊問程序，若判決結果是有罪且重判，依法雖可裁定羈押防逃、確保日後審判與執行程序順利進行，但比較可能的作法是增加交保金。

柯文哲世紀宣判影響未來從政之路？　綠黨團：民進黨不是算命的地方

柯文哲世紀宣判影響未來從政之路？　綠黨團：民進黨不是算命的地方

柯文哲「犯後態度不佳」成致命傷？律師：2028別想了

柯文哲「犯後態度不佳」成致命傷？律師：2028別想了

作家嘆：不管今天判柯文哲多久　一定還有年輕人認定是賴清德迫害

作家嘆：不管今天判柯文哲多久　一定還有年輕人認定是賴清德迫害

關鍵字：

柯文哲京華城案一審判決京華城

讀者迴響

熱門新聞

國道追撞兒科名醫送命　病患5星悼念

《星光2》戴安娜「承認已切乳」半變性

前美食節目主持人上廁所一半猝死

汶萊王子妃產後神采奕奕

清明沖4生肖　「13大禁忌」恐衰整年

郭正亮直播中突「顏面神經失調」

「酒店界灰姑娘」持毒被捕！　最重恐判死刑

「隱形胃殺手」50%台人中鏢！醫示警恐釀癌：4類人快檢查

2度帶男學生回家嘿咻　女教師下場曝

老公日本出差激戰翻譯女「機拐聲好害羞」　孕妻氣炸早產

清明前「雨最大」時間曝　4天連假一次看

鄧愷威確定大聯盟開季！寫台灣新頁

柯文哲京華城案將宣判　檢認定「4大罪狀」一次看

伊朗開出5條件「全達成才會停戰」

柯文哲今宣判！　若判10年以上「2028總統夢碎」

更多

最夯影音

更多
A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！

A-Lin緊勾信：幫我倒兩杯XD　 合體李佳薇被起鬨⋯真的親了！
李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

李珠珢眼中只有「阿勇」　模仿李雅英跳舞爆笑！

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

橘子不是管錢的！要她回來說清楚？　柯文哲：何必多個人被關？

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

周杰倫拍MV「只為在KTV有畫面？」　阿Ken當面「提S.H.E」兩人狂鬥嘴XD

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

4歲萌妹輕鬆硬舉20公斤！　超狂肌肉線條驚艷全網

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面