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快到期「他才領普發1萬」　一票人狂犯1毛病：發票中500元放到過期

▲▼普發1萬,ATM,領現 。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO昨天才去領普發1萬。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

還有60多萬人未領普發1萬！一名網友自嘲，自己拖到昨（25日）才去領普發1萬元，順勢開問「你的拖延病有多嚴重？」結果立刻釣出大批網友分享離譜事蹟，像是忘了領500元發票獎金、大學畢業才發現獎學金支票沒兌現，留言區笑成一片。財政部提醒，普發1萬元將於4月30日截止，尚未領取的民眾要把握時間。

一名網友在Threads發文，他想開一個「你的拖延病有多嚴重？」討論串，並率先分享自己的案例，坦言自己拖到昨天才去領普發1萬元，好奇大家是否有更奇葩的經歷呢？

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文章曝光後，底下網友爆笑分享，「看到這篇文才翻到我2023年中的發票500元…忘了領獎，那張發票還躺在我錢包裡」、「大學畢業了，才發現大一領到的獎學金支票沒去兌現」、「我們家還沒領普發1萬」、「出國回來已經過快一週，行李還沒整理完都丟在地上」、「期末作業拖到最後一天才開始做」、「凌晨4:00要出門去機場，我凌晨2:00還在摸，行李箱都沒拿出來」。

普發1萬將在4/30到期　本月底出生嬰兒也適用

值得注意的是，普發1萬將在4月30日發放到期，統計至3月11日止，共有2293萬2295人完成領取手續，估計還有約63萬人沒有領錢。財政部指出，3月底前出生的新生兒也在這波普發1萬元的適用名單中，至於4月1日至4月30日國內出生的新生兒，領取截止日期為5月22日，提醒家長要特別留意。

最後，財政部提醒，「全民＋1 政府相挺」普發現金網站網址為「https://10000.gov.tw」，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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