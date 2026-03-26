陸學者鄭永年：解決台灣問題　現在是「史上最好時期」

▲香港中文大學（深圳） 公共政策學院院長鄭永年。（圖／翻攝香港大學）



記者蔡紹堅／綜合報導

「川習會」延後舉行，香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年認為，大陸今天要解決台灣問題是歷史上最好的時期，光看產能這一項就夠了，中國有強大的製造業和供應鏈，但美國去工業化，產能弱，「如果要解決台灣問題，中國在產能方面就能完勝美國。」

鄭永年正在海南出席博鰲論壇，他提到，川普推遲訪華主要是因為美伊衝突讓他抽不開身，「川普想結束戰爭，因為他還要面臨選舉，現在他反而深陷中東事務，他在國內是有壓力的。」

鄭永年指出，從現在的情況來看，衝突不易結束，但是雙邊也有結束這場衝突的願望，有迫切的需要。希望這場衝突盡快結束，用政治對話、外交的方式解決問題。

鄭永年說，尤其是封鎖荷莫茲海峽的問題，這不僅影響伊朗本身，而且影響全世界，「其實封鎖荷莫茲海峽對伊朗本身也影響很大，伊朗的經濟非常單一，靠能源支撐，如果能源有問題了，伊朗本身也會出現各種各樣的問題。」

對於台海問題在「川習會」的角色，鄭永年說，台灣問題肯定是中美元首要討論的問題，但是這裡面有很多問題需要理清楚，「台灣對中國是主權問題，對美國是地緣政治問題，對日本是安全問題，主權是堅決不能受到損害的，包括台灣老百姓對這一點應當有清楚的認知，主權問題是不可動搖的。」

鄭永年強調，「一國兩制」背後的含義就是要和平統一，如果武力統一那為什麼還要「一國兩制」？

鄭永年認為，大陸今天要解決台灣問題是歷史上最好的時期，光看產能這一項就夠了，「中國有強大的製造業和供應鏈，但美國去工業化，產能弱，如果要解決台灣問題，中國在產能方面就能完勝美國。」