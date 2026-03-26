7-11愚人節推「翻轉美食」！統一布布、盲盒飯糰、芥末鬆餅開賣

▲7-ELEVEN愚人節推出一系列「反差美食」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 將於愚人節推出一系列搞怪、獵奇「反差美食」，除了日前公告的「統一布布」，還包括「翻轉肉鬆飯糰」用肉鬆包覆米飯、「盲盒海苔」混搭，「這不是抹茶鬆餅」內有芥末奶霜；還有「這不是豬血糕 芝麻風味奶茶」顛覆視覺與味覺，4月1日起限時限量開賣。

▲「這不是豬血糕 芝麻風味奶茶」外觀超獵奇，其實是以芝麻奶磚假扮豬血糕。（圖／記者林育綾攝）



●搞怪翻轉鹹食

7-ELEVEN 將於4月1日起推出「愚人節WOW大賞」，將一系列食物翻轉，顛覆口感與想像。像是「翻轉肉鬆飯糰」入口先感受到酥鬆肉鬆，才是甘甜米飯。「鮮蝦翻轉沙拉」則是改變擺盤方式，把蝦仁和青花菜當作基底，再鋪上生菜。

▼「翻轉肉鬆飯糰」先吃到肉鬆，才是米飯。（圖／記者林育綾攝）

▼「鮮蝦翻轉沙拉」則是改變擺盤方式。（圖／記者林育綾攝）

「魚卵龍蝦風味盲盒海苔御飯糰」搭配隨機口味的海苔，有醬油、大蒜、奶油、香菜等，咬下才知道風味。「這不是滷肉飯」顛覆以往認知的米飯，改成米型義大利麵為主食，淋上肉燥滷汁，開發彷彿台式滷肉飯的義大利麵。

▲「魚卵龍蝦風味盲盒海苔御飯糰」搭配隨機口味的海苔。（圖／記者林育綾攝）

▲「這不是滷肉飯」顛覆以往認知的米飯。（圖／記者林育綾攝）

●搞怪翻轉甜點

甜食方面，「這不是抹茶鬆餅」看似綠色的甜點不是抹茶口味，而是搭配芥末奶霜，鹹甜微嗆。「這不是菠蘿麵包」保有菠蘿麵包格子狀，卻是酥脆餅乾口感。

▼「這不是抹茶鬆餅」搭配芥末奶霜。（圖／記者林育綾攝）

▼「這不是菠蘿麵包」是菠蘿麵包形狀的酥脆餅乾口感。（圖／記者林育綾攝）

同時統一布丁推出整顆黃色的「布布」，新品命名「焦糖出走咘布」將滑嫩的統一布丁變成全部黃色，口感濃郁滑順香甜不膩，數量有限，售完為止。各店到貨時間可能有差異，依門店實際到貨時間為主。

想要買到「布布」，7-11「uniopen會員訂閱制」將於3月30日上午11點至4月1日，推出限時3天「統一布丁 焦糖出走咘布」訂閱會員專屬預購，每人限購1組（3入)，活動總限量1萬組。

▲統一布丁新品「焦糖出走咘布」。（圖／記者林育綾攝）

●反差冰品、飲料

▲雪淋霜冰冰堡、酷聖霜冰冰堡，將熱狗夾心麵包填入霜淇淋。（圖／記者林育綾攝）



此外，限定門市在4月1日起推出「雪淋霜冰冰堡／酷聖霜冰冰堡」，將熱狗夾心麵包填入霜淇淋，搞怪與美味兼具。香菜控還有香菜風味肉醬義大利麵、花生香菜甜筒冰淇淋、一度贊香菜牛肉麵。視覺衝擊的「韓國拉麵造型杯冰」、網路引戰的「三色豆風味巧克酥」、「可樂果濃厚臭豆腐口味」。

▼網路引戰的「三色豆風味巧克酥」、「可樂果濃厚臭豆腐口味」。（圖／記者林育綾攝）

CITY TEA還有「這不是豬血糕 芝麻風味奶茶」，外觀超獵奇，其實是以芝麻奶磚假扮豬血糕，撒上花生粉、抹茶粉，搭配小葉紅奶茶，冰的還可以吃到滑順奶磚Q彈口感，熱的是芝麻香和奶茶融合。

▲▼超擬真「菜瓜布蛋糕」。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN門市預購誌推出「愚人節派對」多款視覺和味覺反差美食，像是「什麼鳥蛋炒飯」加入皮蛋和香菜，「我不是東坡肉」蛋糕、擬真「菜瓜布」及「這不是豬血糕」的蛋糕等，為愚人節增添話題。

▲▼7-ELEVEN愚人節推出一系列反差美食，東坡肉蛋糕、拉麵冰品。（圖／記者林育綾攝）

★全家人氣王「杯子蛋糕」鮮乳坊入料

全家常溫蛋糕人氣商品「綿乳杯子蛋糕」宣布升級，最大亮點是導入鮮乳坊桂芳鮮乳，並維持39元售價，主打一袋5個、高CP值與方便分享，鎖定學生放學後、上班族午後點心等日常需求。即日起搭配指定飲品，還可享59元餐促優惠。

▲▼全家人氣王「綿乳杯子蛋糕」升級。（圖／業者提供）

「綿乳杯子蛋糕」除了鮮乳坊入料，還升級使用日本上白糖、CAS牧場雞蛋，製程則採三段燒成工法，透過三階段溫度與時間控管，讓蛋糕口感更蓬鬆、濕潤。全家表示，品質升級後已帶動銷量成長約2成，持續穩居常溫蛋糕熱銷品項之一。